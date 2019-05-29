В Одессе водоканал давит бизнес штрафами за сточные воды, – СМИ

В Одессе разразился скандал между предприятиями и учреждениями, с одной стороны, и местным водоканалом и мэрией – с другой. Абонентам навязали новые правила пользования стоками, за невыполнение которых установили крупные штрафы.

Об этом сообщило интернет-издание "Вести" по материалам публикации "Укррудпрома".

Как пояснила депутат Одесского городского совета Анна Позднякова, суммы штрафов доходят до 200 тыс. гривен. Например, Одесскую музкомедию уже оштрафовали на 112 тыс. гривен.

В Одессе монополистом по водоснабжению является ООО "Инфокс". Ему в 2003 году на 49 лет аренды был передан целостный имущественный комплекс – Коммунальное предприятие "Одессводоканал".

В декабре 2018 года исполком Одесского горсовета принял новые Правила приемки сточных вод. Согласно ним, местные предприятия должны уменьшить количество вредных веществ в стоках, иначе – штрафы.

Новые правила основаны на выводах Научно-исследовательского института – очистные сооружения, которые находятся на балансе "Инфокса", морально и технически устарели. Познякова акцентировала, что понятно, что система требует реконструкции и модернизации. Главный вопрос – за чей счет: за средства налогоплательщиков из городского бюджета или работы должен провести "Инфокс".

Издание "Овидиопольские новости" опубликовало договор аренды и приложения к нему, подписанные ООО "Инфокс" и Одесским горсоветом. Согласно документам, арендатор (т.е. "Инфокс") должен за свой счет проводить капитальный и прочие виды ремонта арендуемого имущества, а также осуществлять реконструкцию и обновление всей арендуемой системы водоснабжения и водоотведения. Эти действия должны выполняться в строгом соответствии со специальным Планом развития и реформирования указанной системы на 2006-2020 годы.

Указанный план, среди прочего, предусматривает уменьшение негативного влияния сточных вод на экологию прибрежной зоны Черного моря и повышение качества услуг водоотведения, оптимизацию водопроводной и канализационной сети города, повышение качества очистки стоков с целью соблюдения существующих нормативов и постепенного приведения их к европейскому уровню.

Более того, договор аренды дает "Инфоксу" право засчитывать сумму вложенных им инвестиций в счет оплаты арендной платы.

Представители НИИ, разработавшего последние требования к сточным водам в Одессе, прямо заявили, что на данный момент техническое состояние муниципальных очистных сооружений является чуть ли не наихудшим в сравнении с другими городами. Соответственно, за 16 лет аренды "Инфокс" не достиг необходимых результатов по модернизации системы. И вместо этого арендатор лоббирует через исполком горсовета принятие беспрецедентно жестких требований по стокам предприятий, тем самым перекладывая проблему плохого состояния вверенных ему очистных сооружений на плечи потребителей его же услуг.

Ежегодно "Инфокс" отчитывается на сессии горсовета. Последний такой отчет был утвержден в 2018 году. "И в нем ни слова не сказано о реконструкции непосредственно самих очистных сооружений, о которых сегодня идет речь. Единственная строка, если мне не изменяет память, касалась разработки проекта. Разработали ли они проект и приступили ли они к этой работе – на сегодняшний день ответа нет. Есть только однозначное заключение Научно-исследовательского института, которое говорит о неполном технологическом цикле очистных сооружений и об их техническом и моральном устаревании", – отметила Позднякова.

После возмущений местных предпринимателей, были разработаны изменения в Правила приемки сточных вод, которые собираются утвердить на ближайшем заседании исполкома Одесского горсовета, запланированном на этой неделе. Но Позднякова подчеркивает, что разработанный проект изменений ни коим образом не улучшит ситуацию, а, наоборот, по некоторым позициям новые требования являются даже еще жестче тех, которые были приняты в декабре прошлого года.

В городе опасаются, что если сейчас не дать отпор инициативе мэрии, то в дальнейшем штрафы распространяться далее – на многоквартирные ОСМД, то есть непосредственно на население. Поэтому надеются, что мэрия все-таки прислушается к предпринимателям и подойдет к решению вопроса комплексно.