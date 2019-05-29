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29 мая 2019, среда, 16:24 568
Политика 2019-05-29T16:24:40+03:00
Українські Новини
Из-за Супрун Деркач подал иск в Европейский суд по правам человека

Из-за Супрун Деркач подал иск в Европейский суд по правам человека

Народный депутат Украины Андрей Деркач подал иск в Европейский суд по правам человека из-за того, что Правительство не назначает на должность Министра здравоохранения. Копию иска депутат опубликовал на своей странице в Фейсбук.

Нардеп убежден, что права миллионов украинцев нарушаются, когда правительство годами не назначает Министра здравоохранения, а его обязанности исполняет Ульяна Супрун.

"Подали иск в Европейский Суд по правам человека, чтобы защитить украинцев от нелегитимного главы Минздрава. Страна более двух лет живет без законного министра", - отметил в комментарии Деркач.

Нардеп добавил, что в медицинской сфере сегодня много проблем.

"Страна живет с закрытием ФАПов, в частности на моей родной Сумщине, с хроническим недофинансированием медицины и сбоями в жизненно важных программах: доступные лекарства, бесплатная диагностика и т.п.", - отметил Деркач.

Депутат также напомнил, что украинские суды свалили всю вину об отсутствии назначения на должность министра здравоохранения на коалицию, которая должна предложить правительству кандидатуру.

"Так дальше продолжаться не может. В Украине должен появиться легитимный министр здравоохранения. Украинская власть игнорирует реальную угрозу здоровью и жизни миллионов украинцев. Поэтому решение за нее примет Европейский суд", - добавил Деркач.

Как известно, народный депутат Андрей Деркач еще в ноябре 2016 обращался в Генпрокуратуру относительно бездеятельности правительства, которое не назначает министра одной из важнейших сфер.

В 2017 году он обратился в Окружной Административный суд с иском против Владимира Гройсмана о назначении Супрун.

В 2018 году нардеп обратился в Высший административный суд с иском к Верховной Раде из-за бездействия.

Теперь окончательную точку в деле должен поставить Европейский суд по правам человека.
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