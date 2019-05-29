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29 мая 2019, среда, 14:45 1683 Пресс-релиз
Общество 2019-05-29T16:45:02+03:00
Українські Новини
Торговая марка "Квочка" Олега Бахматюка поддержала фестиваль таланта и красоты для детей с инвалидностью "Казк

Торговая марка "Квочка" Олега Бахматюка поддержала фестиваль таланта и красоты для детей с инвалидностью "Казкові мрії"

Торговая марка "Квочка" одного из крупнейших в мире производителей яиц и яичных продуктов агрохолдинга "Авангард" бизнесмена Олега Бахматюка, оказала благотворительную поддержку ежегодного всеукраинского конкурса-фестиваля таланта и красоты для детей с инвалидностью "Казкові мрії".  

Фестиваль состоится 3 июня в 13:00 в парке "Позняки" (г. Киев, улица Михаила Драгоманова). Организаторами события выступили Благотворительная организация "Международный Благотворительный Фонд "Справедливость" и Благотворительный фонд "Волонтерского объединения "Крылья".

"Наша цель - поддержка и развитие творческих способностей детей с инвалидностью, раскрытия их творческого потенциала и содействие их дальнейшему творческому росту", - рассказывает одна из основательниц Фонда, Наталья Мирошниченко.

Организаторы ожидают, что в этом пятом юбилейном фестивале примут участие более тысячи детей и молодежи, что может стать рекордом Украины.

"Мы понимаем насколько важной для детей с инвалидностью является их социализация, - делится одна из основательниц Фонда Елена Бондарчук-Ладная, - Мы стремимся помочь детям найти друзей, круг общения, а вместе с тем - привлечь внимание общественности к проблемам и нуждам таких детей".

В программе Фестиваля: шоу талантов, выставки творческих работ, гала-концерт, творческие мастер-классы и интерактивы. Также состоится дефиле детей с синдромом Дауна в нарядах от известных украинских дизайнеров - Ольги Бубликовой, бренда TAGO, Натальи Панченко.

"Как социально-ответственная компания и производитель яиц как продуктов питания для семей, мы с радостью поддержали фестиваль-конкурс, - прокомментировала Марианна Конина, руководитель направления коммуникаций агрохолдинга "Авангард". - Мы верим, что совместными усилиями сделаем для детей настоящий праздник и поможем им не только проявить свои таланты, но и найти новых друзей".

Ведущие фестиваля - Тала Калатай, известная украинская телеведущая, актриса театра и кино, педагог и Мишель Сайкали, известный украинский шоумен.

"Нам очень необходимо такое событие. Благодаря Фестивалю мы раскрываем свой потенциал и показываем другим людям, что можем многое делать - петь, танцевать, рисовать. Номеров одинаковых нет!"- делится впечатлениями прошлогодний участник фестиваля Ростислав Громов.

Выступления участников будет оценивать жюри из Украины, в составе которого ведущие деятели культуры и искусств, звезды шоу-бизнеса, актеры.

Партнеры фестиваля: The Coca-Cola Company, Kiwi RENT, Компания "Зернари", ООО "Промышленно-торговая компания Шабо", Житомирский маслозавод - компания "Рудь", ЭКО-ферма "Молоко от фермера", Компания Fornetti, Журнал "Cosmo Lady", украинский бренд одежды TAGO, одежда для девочек mi-mi-SO.

Посмотреть фото и видеоотчет наших предыдущих мероприятий конкурса-фестиваля "Казкові мрії" можно на странице "Международного благотворительного фонда "Справедливость" в  Facebook и YouTube.

Информационная справка:

Фонд "Справедливость"

Благотворительный фонд Волонтерское объединение "Крылья"

Агрохолдинг "Авангард"

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