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29 мая 2019, среда, 14:25 7
Политика 2019-05-29T14:25:36+03:00
Українські Новини
В Харькове более 115 тыс. потребителей природного газа используют онлайн-сервис сайта 104.ua

В Харькове более 115 тыс. потребителей природного газа используют онлайн-сервис сайта 104.ua

С начала функционирования в онлайн-сервисе сайта 104.ua "Личный кабинет", зарегистрировано более 115 тысяч потребителей газа Харькова. Это почти каждый четвертый клиент АО "Харьковгоргаз".

"Личный кабинет" является удобным сервисом для всех потребителей природного газа. С его помощью можно решить многие вопросы, не тратя время на звонки или очереди. В кабинете доступна возможность онлайн-оплаты, квитанции, консультации специалистов.

"Онлайн-сервис "Личный кабинет", значительно экономит время и позволяет самостоятельно контролировать свои расчеты за газ. Так, на сегодня основными пользователями являются большинство потребителей, которые имеют счетчики газа. Для потребителей с нормами кабинет тоже может пригодиться и решить их вопрос не выходя из дома, и не стоять в очередях, потому что в нем отражается данные по лицевому счету клиента", - прокомментировала начальник управления клиентского центра АО "Харьковгоргаз" Светлана Андреева.

Самый быстрый способ доступа к личному счету, является Личный кабинет на сайт 104.ua. Регистрация занимает несколько минут, а вход в сервис - еще меньше. Чтобы стать пользователем сервиса нужно всего лишь зарегистрироваться на сайт 104.ua. Для этого понадобится: номер лицевого счета, сумма последней оплаты, контактный телефон и е-mail.

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