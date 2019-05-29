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  • Невыполнение обязательств по реформированию энергорынка угрожает евроинтеграции Украины, – Климпуш-Цинцадзе
29 мая 2019, среда, 13:37 1022
Экономика 2019-05-29T13:49:19+03:00
Українські Новини
Невыполнение обязательств по реформированию энергорынка угрожает евроинтеграции Украины, – Климпуш-Цинцадзе

Невыполнение обязательств по реформированию энергорынка угрожает евроинтеграции Украины, – Климпуш-Цинцадзе

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Українське Фото
Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Українське Фото

Невыполнение Украиной обязательства по реформированию энергетического рынка ставит под угрозу дальнейшую евроинтеграцию.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Вице-премьер сообщила, что в течение года правительство вместе со всеми стейкхолдерами работало над обновлением приложения 27 к соглашению об ассоциации Украины с Европейским Союзом (ЕС), которое касается энергетики. И призвала депутатов поддержать его ратификации.

"Я бы просто просила политическое решение от каждого отдельного парламентария, чтобы поддержали ратификацию обновленного приложения к соглашению об ассоциации, который создает и обязательства украинской стороны совместно с ЕС советоваться и вводить европейские директивы с согласованием, и с пониманием, и с консультациями с ЕС, а также обязывает ЕС де-факто расценивать действия Украины как шаги для реальной интеграции энергетических рынков Украины к европейской интеграции", - отметила вице-премьер.

Она также подчеркнула, что промедление с принятием решений по реформе энергорынка ставит под угрозу дальнейшую евроинтеграцию Украины. "Мы ставим под угрозу (интеграцию), если мы будем откладывать дальше эти наработки. Это де-факто перечень наших обязательств, расширенные также в соответствии с тем, насколько изменилось право Европейского Союза", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, на заседании 28 мая проигнорировал законопроект об отсрочке запуска оптового энергорынка, не собрав кворум.

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