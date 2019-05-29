Железнодорожники заказали ремонт старых кондиционеров в вагонах дороже, чем покупка новых

Филиал "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" по результатам тендеров планирует заключить соглашения с ООО "Эко Тех Сервис" по ремонту систем кондиционирования воздуха пассажирских вагонов на общую сумму 3,60 млн грн. Об этом пишет "Железная дорога без коррупции", передают "Наші гроші".

Компрессор 1П20РМ

В целом планируется отремонтировать 47 компрессоров серии 1П20 и 5М, которые входят в систему кондиционирования пассажирских вагонов. Работы должны быть выполнены в депо Мариуполя, Львова и Ужгорода.

Стоимость ремонта одного компрессора типа 1П20 обойдется железной дороге в 78,2 тыс грн. НДС. Тогда как новый компрессор 1П20 стоит в розницу от 12 тыс грн. до 30 тыс грн.

Было проведено два тендера и победителем обоих стала "Эко Тех Сервис" с самым низким предложением. Эта фирма была создана менее пяти месяцев назад – 29 декабря 2018 года.

Директором ООО "Эко Тех Сервис" с 25 марта этого года был назначен Кравцова Константина Викторовича, который зарегистрирован в г. Луганск. Он соучредитель фирмы вместе с киевлянином Виталием Волкодавом.

Константин Кравцов также указан директором компаний ООО "Восток-Инвест", ООО "Восток-Инвест Плюс", ООО "Донремдизель". Первые две фирмы имеют многомиллионные контракты с "Укрзализныцей".

ООО "Эко Тех Сервис" зарегистрировано в жилой шестнадцатиэтажке в столице, по улице Княжий Затон №2/30. Так как в адресе регистрации не указан номер квартиры или помещения, то найти фирму будет очень тяжело.

По этому же адресу зарегистрированы еще 455 компаний.

Заказчик не требовал от участника предоставить справки о персонале и квалифицированных работников, которые будут выполнять работы, или наличие технической базы, поэтому мы не знаем имеет ли эта фирма собственный штат или производство.

В тендерной документации ООО "Эко Тех Сервис" указало, что уже якобы имеет опыт выполнения аналогичных услуг по ремонту систем кондиционирования пассажирских вагонов для казахской "КЗ-ЖОЛМАШ". Сумма сделки-чуть меньше $10 тыс.

Конкурентом ООО "Эко Тех Сервис" было ООО "НТП "Трансинвест", которое играет ключевую роль в снабжении на "УЗ" российских запчастей по завышенной цене.

От "Наших грошей":

Третьим участником обоих тендерах было ООО "Производственное предприятие "Компрессор" общество с ограниченной ответственностью" Юрия Малахова из Мелитополя Запорожской области. Фирма подала предложения на уровне ожидаемой цены железнодорожников. Во время торгов ни одно предприятие не сделало шаг на понижение.

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