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29 мая 2019, среда, 12:29 1477
Политика 2019-05-29T14:30:03+03:00
Українські Новини
Левочкин сказал, что команда Зеленского должна будет сделать после выборов

Левочкин сказал, что команда Зеленского должна будет сделать после выборов

Провальные результаты работы уходящей власти привели к тому, что Украина оказалось в тотальной зависимости от МВФ и других кредиторов. Такое мнение высказал народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, информирует портал platform.org.ua.

Политик убеждён, что преодолеть эту зависимость можно только через ускорение роста экономики.

"Только ускорение роста экономики поможет реально увеличить доходную часть бюджета. После парламентских выборов одной из главных целей новой власти должно стать подчинение всех политических целей интересам экономики. Иначе Украина никогда не вылезет из долговой петли", - заявил Сергей Левочкин.

Политик привёл свежий прогноз Минэкономразвития, согласно которому рост ВВП в нынешнем году снизится с 3,3% до 2,7%.

"Это - следствие того, что все последние пять лет власть принимала политические решения, которые шли во вред экономике. В результате госдолг по итогам прошлого года составил 61% ВВП, хотя в 2013-м этот показатель был всего 40%", - объяснил он.

Народный депутат напомнил, что Украина вошла в период пиковых платежей по госдолгу и уже испытывает проблемы с его рефинансированием и обслуживанием, занимая средства по ОВГЗ и еврооблигациям по одним из самых высоких ставок реальной доходности в мире.

"В нынешнем году на обслуживание госдолга уйдет каждая восьмая гривна бюджетных расходов. Суммарные платежи на обслуживание и погашение госдолга составят почти 40% расходов госбюджета. Выплаты по валютному госдолгу в 2019-20 годах сопоставимы с золотовалютными резервами Нацбанка. В 2013 году такую катастрофу нельзя было представить. И сегодня во власть должны прийти те, кто способен её остановить", - резюмировал Сергей Левочкин.

Больше новостей о: Сергей Левочкин Оппозиционная платформа - За життя

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