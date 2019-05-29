Рейдеры предпринимают попытки захвата ЖК "Чайка" в пригороде Киева, - Кулагин

Жилой комплекс "Чайка" в пригороде Киева, где проживает порядка 16 тыс человек, в ночь на 29 мая 2019 года захватили неизвестные лица спортивного телосложения.

Об этом говорится в сообщении девелоперской компании "ОМОКС" (застройщик ЖК).

Как рассказали в компании, около 2-х часов ночи примерно сто человек заблокировали паркинг и въездные группы. Блокаду удалось снять лишь при помощи специальных подразделений полиции.

"Порядка 100 человек спортивного телосложения выбросили нашу охрану из въездных групп, захватили паркинг. Сказали: "Поменялся директор "ОМОКСа", мы меняем охрану", перекрыли въезды. Привести их в чувство смогли только правоохранители. У нас офис и котельная охраняются спецподразделением полиции, они их и вызвали", — рассказал управляющий собственник "ОМОКСа" Алексей Кулагин.

По его словам, ночной инцидент — это продолжение террора, который длится уже два года. "Сначала они совместно с СБУ работали. Когда не смогли ничего "доказать" – заблокировали счета, имущество компании. Незаконно, о чем уже есть решение суда. Возбуждено уголовное дело в ГБР против чиновников, судьи и тех лиц, которые платили им взятки за принятие незаконного решения… А вчера они перерегистрировали предприятие у "черного" регистратора. Полиция поехала по адресу "перерегистрации" и выяснилось, что адрес фиктивный, регистратора такого нет", — пояснил Кулагин.

Он также рассказал, что согласно предъявленным рейдерами "документам", новым "директором" компании стал охранник их бывшего партнера.

"Они переписали "ОМОКС": предъявляют нам документы о том, что охранник Шишова теперь директор "ОМОКСа". Он у нас числился в охранных структурах. Только недавно его уволили, 3 месяца назад. Какой карьерный рост, надо же! Предъявили документы неизвестного происхождения. Внесли некий вклад, которого мы пока не видим: увеличили на себя наш уставной фонд на 208 миллионов, и таким образом якобы увеличили свою долю. У регистратора, который является фиктивным. Полиция уже открыла уголовное производство", — сообщил управляющий собственник "ОМОКСа".

Алексей Кулагин подчеркнул, что в настоящее время владельцы комплекса сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы восстановить порядок и законность. Он добавил, что жителям "Чайки" не стоит беспокоиться, поскольку их безопасность охраняют подразделения патрульной полиции, а сама ситуация перешла в юридическую плоскость.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что бизнес-партнеры Алексея Кулагина по обслуживающим комплекс сервисным компаниям (ЖЭК, котельные и пр.) – Андрей Шишов и Павел Климец – решили перебрать себе имущественные права на "Чайку". Для этого Климец обратился в Печерский райсуд, и судья Ирина Кирилюк наложила арест на банковские счета в размере 150 млн грн и на имущество, после чего ушла на больничный. Кулагин подал апелляцию в Киевский апелляционный суд, который 10 декабря 2018-го снял арест со счетов и имущества и отклонил какие-либо претензии Климца.

21 января 2019 года Высший совет правосудия Украины по иску "ОМОКС" постановил открыть дисциплинарное дело против судьи Ирины Кирилюк, по результатам чего освободил ее от занимаемой должности. А частного судебного исполнителя Екатерину Шмидт лишили лицензии на занятие этим видом деятельности.