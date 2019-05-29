Президентское решение Зеленского о присвоении гражданства не коснулось иностранных добровольцев, - Билецкий

Лидер политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий раскритиковал решение новоиспеченного президента Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили. Политик отметил, что в Украине есть более достойные претенденты на получение гражданства. В качестве примера Андрей Билецкий назвал 150 иностранцев-добровольцев, воюющих за Украину в зоне ООС, которые не смогли получить украинское гражданство за время президентства Петра Порошенко.

Об этом лидер "Национального Корпуса", народный депутат и экс-командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил 28 мая на своем Telegram-канале.

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Политик подчеркнул, что процедура присвоения украинского гражданства иностранным добровольцам - участникам АТО (ныне - ОСО) сложная и чересчур бюрократизированная. В подтверждение своих слов лидер "Национального Корпуса" рассказал историю 25-летнего россиянина Артема Широбокова, ветерана ООС с позывным "Есенин", воюющего на Донбассе за Украину.

Андрей Билецкий напомнил, что Артем Широбоков принимал активное участие в Революции Достоинства, а затем - в боях под Иловайском, в освобождении Мариуполя, Марьинки и Широкино. В ходе боевых действий доброволец получил тяжелое ранение, но при этом смог спасти товарища. Политик подчеркивает, что после госпиталя молодой человек не утратил силу духа и вернулся на фронт защищать Украину. При этом боевые заслуги бойца не смогли повлиять на решение Петра Порошенко, который отказался давать украинское гражданство "Есенину" и еще 149 иностранцам-добровольцам.

По словам Андрея Билецкого, такое решение уже бывшего президента стало яркой демонстрацией его политических приоритетов и ценностей, ведь, с одной стороны, он подарил украинское гражданство беглому политику Михаилу Саакашвили, но при этом отказался выполнить ту же процедуру для 150 иностранцев, защищавших по сути чужую для них страну.

При этом народный депутат выразил опасение, что нынешний статус "нелегалов" для иностранцев - участников АТО несет много угроз. Например, многие из них уже не могут вернуться домой, в свою страну.

В качестве решения указанной проблемы Андрей Билецкий предложил принять закон об упрощенном получении украинского гражданства для участников АТО. Ответственность за принятие этого закона, по мнению лидера националистов, нужно возложить на Владимира Зеленского. Билецкий утверждает, что одной подписи новоиспеченного президента будет достаточно для утверждения данного закона.

Лидер политической партии "Национальный Корпус" также подчеркнул, что Владимир Зеленский хорошо знаком с историей "Есенина" и других иностранных добровольцев, так как эта проблема обсуждалась во время iForum, на котором присутствовал президент. Следует отметить, что на рассказы о проблемах иностранных бойцов Владимир Зеленский тогда отреагировал прохладно, сделав замечание, что эта информация не имеет отношения к теме форума.

Отметим, на днях Владимир Зеленский издал указ, которым отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили гражданства Украины. Указ был обнародован на сайте президента Украины.

Напомним, что Саакашвили утратил украинское гражданство в июле 2017 года. Причиной стало открытое против него уголовное дело в Грузии.