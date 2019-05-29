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29 мая 2019, среда, 11:59 1190
СМИ 2019-05-29T11:59:02+03:00
Українські Новини
Жестоко избитый черкасский журналист Вадим Комаров 25-й день находится без сознания, - Томиленко

Жестоко избитый черкасский журналист Вадим Комаров 25-й день находится без сознания, - Томиленко

"25-й день находится без сознания жестоко избитый черкасский журналист Вадим Комаров. Положительной динамики нет ... ", - говорят врачи." Об этом на своей персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Он отметил, что о подробностях состояния журналиста он расспросил Олега Стадника, директора Департамента охраны здоровья и медицинских услуг Черкасского городского совета:

"Вадим Комаров продолжает находиться в состоянии медицинской комы, у него глубокая мозговая травма. Фактически третья часть головного мозга повреждена. Вадиму провели две операции - одну сразу после приступа (почти 2 часа хирурги удаляли из раны на голове обломки костей).

Проведены консультации с нейрохирургами областного и национального уровней. Подчеркивается, что состояние пострадавшего журналиста нетранспортабельно, а медицинская помощь городской больницей предоставляется согласно диагнозу. То есть, вопрос длительного тяжелого состояния и комы - это не вопрос квалификации городских врачей, а вопрос тяжелых травм, вызванных нападением на журналиста.

Лечение осуществляется за счет городской больницы, но ее бюджет ограничен....", - констатировал Председатель НСЖУ.

С.Томиленко напомнил, что жестокое избиение журналиста Вадима Комарова произошло 4 мая около 9 утра в центре Черкасс. На мужчину посреди улицы внезапно напал неизвестный, который нанес ему телесные повреждения, а потом скрылся с места происшествия. Полиция открыла уголовное производство как умышленное тяжкое телесное повреждение, но затем переквалифицировала на "Покушение на умышленное убийство".

"Насколько продвинулось уголовное расследование за три недели после инцидента - неизвестно. И родные, и коллеги Вадима Комарова отмечают, что не относятся с должным вниманием к делу. А сама квалификация должна быть изменена на прямую профессиональную - "Посягательство на жизнь журналиста".", - резюмировал Сергей Томиленко.

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