Родители больных детей протестуют под КГГА против закрытия киевской детской клинической больнице №7

Представители общественности Печерского района Киева и родители, дети которых находятся на лечении в киевской детской клинической больнице №7, в Печерском районе столицы, пикетируют Киевскую городскую государственную администрацию.

Как сообщили организаторы акции, они требуют от КГГА оставить без изменений работу вышеупомянутого медицинского учреждения, где дети получают регулярную медицинскую помощь и качественное наблюдение и реабилитацию. Как утверждают пикетчики, на днях на официальном портале КГГА и Киевского городского совета появился проект решения "О прекращении деятельности Детской клинической больнице №7 Печерского района Киева путем присоединения к Киевского городского центра детской нейрохирургии". В нем, в частности, предложено ликвидировать учреждение, как детскую больницу, а центр нейрохирургии признать правопреемником всех прав, обязанностей и имущества больницы.

Необходимость реорганизации авторы проекта мотивируют тем, что количество обращений, связанных с нейрохирургической помощи стала большим, поэтому центр немедленно требует увеличения количества коек и развития в целом. Об этом говорится в пояснительной записке директор Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург, где она утверждает, что на сегодня это единственное отделение, которое предоставляет в Киеве круглосуточную ургентную нейрохирургическую помощь детям и приводит статистику соответствующих обращений, а также другие цифры, касающиеся пациентов центра. Хотя, такая узкоспециализированная помощь третьего звена уже предоставляется качественно и круглосуточно специалистами больницы Охматдет.

Однако, активисты указывают на то, что по неизвестным причинам госпожа Гинзбург забыла в своей записке привести сравнение с количеством пациентов других отделений детской больницы №7. Ведь это многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее специализированную ургентную, интенсивную и плановую медицинскую помощь вторичного уровня.

Отдельного внимания заслуживает нефрологическое детское отделение, альтернативу которому сложно найти во всей Украине. Именно поэтому оно оказывает помощь детям из разных регионов. Больница имеет большую диагностическую базу, а именно, отделение лучевой диагностики и рентгенологическое, клиническую и бактериологическую лабораторию, отделение реабилитации. Стоматологическое отделение и круглосуточный кабинет неотложной помощи детям г. Киева.

Родители больных детей отмечают, что статистика обращений в отделения детской больницы в сравнение с центром нейрохирургии является следующей. Если в течение суток в КМЦДН может быть около 50 обращений, то в остальных структурных подразделений детской больницы №7 их более 500!

Приведенная статистика свидетельствует о том, что КМЦДН не имеет такого количества обращений, которое нуждалось бы необходимости занять все здание детской клинической больницы №7, а также присвоить себе всю собственность заведения. Центр нейрохирургии, который арендует площадь в больнице, не имеет ни собственной лаборатории, ни диагностического оборудования и пользуется тем, что находится в больнице и ей принадлежит.

Одной из основных претензий к работе детской клинической больницы Валентина Гинзбург считает оказание помощи детям из других регионов. В этом контексте она вспоминает о нефрологическом отделении ГКБ № 7, где определенное количество коек занято больными детьми не из Киева.

Но, как указывают инициаторы пикета, во-первых, такая деятельность не противоречит действующему законодательству, ведь, согласно статье 38 Закона Украины "Об основах законодательства Украины о здравоохранении", каждый пациент имеет право на свободный выбор врача, если последний может предложить свои услуги. И каждый пациент имеет право, если это оправдано его состоянием, быть принятым в любом учреждении здравоохранения по своему выбору, если это учреждение имеет возможность обеспечить соответствующее лечение.

Во-вторых, это свидетельствует о понимании специалистами ДКБ №7 своей миссии, как врачей. Согласно п.1, п.2 указа Президента Украины "О Клятве врача" от 15.06.1992 года №349, врач обязуется оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, быть бескорыстным и отзывчивым к больным.

Поэтому, отделение детской нефрологии заведения не отказывало детям из других регионов с тяжелыми протеканиями заболеваний, которые направлялись в ДКБ №7 областными больницами. При этом предоставление нефрологической помощи детям-киевлянам всегда осуществлялось в полном объеме.

Пикетчики указывают, что сейчас, решение о прекращении деятельности Детской клинической больнице №7 Печерского района Киева находится на стадии проекта. Его же принятие приведет к тому, что это полностью парализует оказание специализированной неотложной помощи детям, постоянное динамическое диспансерное наблюдение больных. Зато будет создано узкоспециализированное заведение третьего звена оказания медицинской помощи, с нерациональным использованием коечного фонда и неэффективной эксплуатацией части дорогостоящего диагностического оборудования. Ведь, в проекте нового устава центра детской нейрохирургии отсутствует речь о предоставлении многопрофильной помощи, которая существует в данный момент в ДКБ №7.

Именно поэтому родители больных детей и представители общественности Печерского района Киева хотят привлечь внимание руководства всех звеньев страны, чтобы не допустить вынесения проекта на утверждение.

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Как сообщали Українські Новини, у Администрации Президента протестовали родители больных детей. Об этом сообщает портал podrobnosti.ua. Скандал вспыхнул из-за закрытия 7 городской детской больницы на Печерске.