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29 мая 2019, среда, 11:03 761 Документ
Общество 2019-05-29T11:07:59+03:00
Українські Новини
На полигоне ТБО в Броварском районе грубо нарушаются экологические и строительные нормы, - активисты движения

На полигоне ТБО в Броварском районе грубо нарушаются экологические и строительные нормы, - активисты движения "Традиция и порядок"

Вчера, 28 мая, сторонники движения "Традиция и порядок" нанесли визит на полигон бытовых отходов "Регион-2001". Была вызвана следственно-оперативная группа для фиксации нарушений градостроительного законодательства, а именно факта строительства без имеющихся разрешительных документов Государственной архитектурно-строительной инспекции. Представители полигона не допустили следственно-оперативную группу на территорию объекта и препятствовали фиксации нарушений.

Отметим, что 21 мая в рамках мероприятий по проверке экологической безопасности движением "Традиция и порядок", была осуществлена проверка строительных работ на полигоне бытовых отходов "Регион-2001", в селе Квитневое Броварского района, где находится свалка промышленных отходов бывшего завода "Радикал" и других предприятий с опасными твердыми отходами.

Активисты утверждают, что к ним поступила информация касательно полигона, владельцем которого является председатель Броварского районного совета Сергей Гришко. Из источников было известно, что решением вышеупомянутого председателя - на полигоне начали забивать сваи на глубину 20 метров при глубине котлована в 10 метров. Движение "Традиция и порядок" отправились на полигон бытовых отходов, где факты подтвердились. Также, активисты обнаружили, что глиняный гидроизоляционный слой поврежден, что с большой долей вероятности приведет к заражению почвы и подземных вод.

Отметим, что участок полигона предоставили под строительство временного асфальтового завода для компании "Az-Virt", цена тендера на проведение работ составляет около 120 млн евро.

Предприятие отказалось предоставить сторонникам движения "Традиция и порядок" разрешительные документы на строительство и деактивацию свалки, что являлось бы официальным разрешением на проведение строительных работ. Как утверждают активисты, у компании необходимые документы вовсе отсутствуют.

Отметим, что после выявленных проблем полигона "Регион-2001" в нарушении экологического и строительного законодательства, были вызваны представители правоохранительных органов. В процессе фиксации правонарушения, сын вышеупомянутого председателя Броварского районного совета Сергея Гришко набросился на активистов. Полицией составлен протокол по нападению.

По прибытии следственно-оперативной группы, активисты написали заявления о нарушении статей 95 и 105 Водного кодекса.

Активисты утверждают, что пристально будут следить за развитием событий и не допустят возможной экологической Всеукраинской катастрофы.

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