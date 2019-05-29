Два шахтаря загинули внаслідок аварії на шахті "Лісова" у Львівській області

2 шахтаря загинули 29 травня із-за аварії на шахті "Лісова" у Львівській області. Про це Українським Новинам повідомив представник державного підприємства "Львіввугілля".\r\nОбвал порід стався на 181-му бортовому штреку пласта "Сокальський" у районі з'єднання з лавою N181.\r\nУ цей момент у шахті перебували 69 шахтарів.\r\nПід обвалом опинилися два шахтаря – 21-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик.\r\nПід час рятувальної операції обох звільнили з під завалів без ознак життя.\r\nГоловне управління Держпраці у Львівській області створило комісію для розслідування інциденту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 32-річний шахтар загинув 21 квітня на шахті "Степова" (Сокальський район, Львівська область).