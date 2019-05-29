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29 мая 2019, среда, 08:51 148
Жизнь 2019-05-29T09:10:33+03:00
Українські Новини
Умерла дочь известного музыканта Трики и певицы Мартины Топли-Берд

Умерла дочь известного музыканта Трики и певицы Мартины Топли-Берд

Известный музыкант Трики и певица Мартина Топли-Берд сообщили о смерти своей 24-летней дочери Мази-Мины Топли-Берд. Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

Трики сообщил, что его дочь умерла в начале месяца, 8 мая. 

"Я думал, что я знаю, что такое потеря, но теперь моя дочь ушла, я понимаю, что я понятия не имел, что это значит. Никакие слова или текст не могут объяснить - моя душа чувствует себя пустой.

У Мази Мины, моей дочки было два имени - некоторые люди называли ее Мази, некоторые люди называли ее Мина. Она имела удивительный талант пения и песен - песни, которые будут завершены и услышаны. Люблю тебя, Мази-Мина", - написал музыкант. 

Напомним, ранее умерла известная американская певица и актриса Дорис Дэй.

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