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28 мая 2019, вторник, 17:40 726
Выборы 2019-05-28T18:29:30+03:00
Українські Новини
Мэры украинских городов объединяются для похода в парламент, – Труханов

Мэры украинских городов объединяются для похода в парламент, – Труханов

Геннадий Труханов. Фото: пресс-служба
Геннадий Труханов. Фото: пресс-служба

Съезд партии мэров, на котором будет приниматься решение об участии в досрочных парламентских выборах, состоится 2 июня в Харькове.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он отметил, что в состав объединенной политической силы, о создании которой ранее заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, войдут партия "Доверяй делам", а также единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.

По его словам, на съезде в Харькове состоится первый этап объединения партий. Сегодня продолжаются переговоры, круг представителей местной власти – не только Харькова, Одессы и Ужгорода – растет. Все детали будут озвучены в рамках съезда.

"Идея такой консолидации усилий востребована и своевременна. Сейчас к нам присоединяются мэры городов по всей Украине. Это эффективные и успешные управленцы, которые оправдали доверие своих избирателей реальными делами", - подчеркнул Труханов.

При этом он добавил, что не считает короткие сроки проведения избирательной кампании помехой успешности объединенной политсилы.

"Кампания длиной в два месяца не оставляет ни единого шанса популизму и пустым обещаниям. Люди будут выбирать только тех, чья работа видна. И именно этот фактор позволит отобрать в парламент действительно достойных людей, которые ежедневно работают на благо украинцев", - подытожил Геннадий Труханов.

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