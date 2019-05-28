НАУ виступає за скасування перенесення реформи системи контролю обігу нафтопродуктів

Нафтогазова асоціація України (НАУ) виступає за скасування перенесення впровадження реформи щодо посилення контролю за обігом нафтопродуктів з 1 липня 2019 року на 1 січня 2021 року.

Про це в ході прес-конференції повідомила президент НАУ Неля Привалова, передають Українські Новини.

Вона вважає, що введення норм ліцензування діяльності з виробництва, оптової, роздрібної продажу і зберігання нафтопродуктів, а також обов'язкова поетапна установка рівнемірів і витратомірів на резервуари нафтобаз і АЗС призведе до різкого скорочення обсягів тіньового ринку палива, збільшення податкових надходжень і поліпшення якості нафтопродуктів для споживачів.

"У міру наближення дати старту програми ми відчуваємо посилення опору прогресивним перетворенням, від яких виграють всі - держава, сумлінну бізнес, споживачі. Щоб зупинити реформи, соціальні мережі та ЗМІ наповнюються фейками і апокаліптичними прогнозами, які не мають нічого спільного з реальністю", - зазначила Привалова.

Також Привалова підкреслила, що Державна податкова служба не забороняє фермерам зберігати паливо, а відповідно до закону тільки перевіряє документи і видає ліцензії, у тому числі на зберігання палива.

"Нові правила не є українським ноу-хау, це адаптована європейська практика, яка багатьом не подобається. Але якщо країна хоче наповнювати державний бюджет, а споживачі хочуть забути про фальсифікат і вибухи на заправних станціях - іншого шляху немає", - додала Привалова.

Також вона зазначила, що якщо підприємство має всі дозвільні документи на здійснення виробництва, торгівлі, зберігання і реалізації палива, які воно, згідно з чинним законодавством, повинно мати, то підприємство без праці отримає ліцензію.

"Всі вимагають реформ, але все їх бояться. Ця реформа, як і електронне адміністрування ПДВ, акцизу, або контроль за цільовим призначенням авіагаза пройде швидко і непомітно для тих, хто працює в правовому полі", - зазначив директор "Консалтингової групи "А- 95" Сергій Куюн.

Ассоциация заявляет, что в Украине с нарушениями работают по меньшей мере 1 500 заправок, объем реализации топлива через заправочные пункты, которые работают без разрешительных документов, в месяц составляет около 40 тыс. тонн, теневой рынок, в частности, в сегменте дизельного топлива составляет 20%, а сжиженного газа - 30-50%, в зависимости от региона.

"За останні роки, ринок нафтопродуктів став дуже спотвореним і нам як національному виробнику, який інвестує в модернізацію і виробництво бензинів нам важко конкурувати, коли ми інвестуємо десятки млн гривень, оплачуючи всі податки і акциз, ПДВ. У той же час існує якась паралельна реальність, де хтось якось отримує сировину, переробляє його не сплачуючи ніяких податків і потім продає її за готівку і має можливість продавати її на кілька гривень дешевше, ніж ми ", - додав директор з комерційних питань державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" Сергій Федоренко.

Також втрати державного і місцевих бюджетів в 2018 році від дії тіньового ринку склали близько 10 млрд гривень.

"Основними факторами такої критичної ситуації стали тривала відсутність системних заходів з протидії нелегальним АЗС з боку органів влади та відсутність контролю за відповідністю фактичного і документального обороту палива", - підсумувала Привалова.