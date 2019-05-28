підписатися на розсилку
26.1 26.5
29 29.65
˟
28 травня 2019, вівторок, 16:35 23
Економіка 2019-05-28T16:42:52+03:00
Українські Новини
НАУ виступає за скасування перенесення реформи системи контролю обігу нафтопродуктів

НАУ виступає за скасування перенесення реформи системи контролю обігу нафтопродуктів

Нафтогазова асоціація України (НАУ) виступає за скасування перенесення впровадження реформи щодо посилення контролю за обігом нафтопродуктів з 1 липня 2019 року на 1 січня 2021 року.

Про це в ході прес-конференції повідомила президент НАУ Неля Привалова, передають Українські Новини.

Вона вважає, що введення норм ліцензування діяльності з виробництва, оптової, роздрібної продажу і зберігання нафтопродуктів, а також обов'язкова поетапна установка рівнемірів і витратомірів на резервуари нафтобаз і АЗС призведе до різкого скорочення обсягів тіньового ринку палива, збільшення податкових надходжень і поліпшення якості нафтопродуктів для споживачів.

"У міру наближення дати старту програми ми відчуваємо посилення опору прогресивним перетворенням, від яких виграють всі - держава, сумлінну бізнес, споживачі. Щоб зупинити реформи, соціальні мережі та ЗМІ наповнюються фейками і апокаліптичними прогнозами, які не мають нічого спільного з реальністю", - зазначила Привалова.

Також Привалова підкреслила, що Державна податкова служба не забороняє фермерам зберігати паливо, а відповідно до закону тільки перевіряє документи і видає ліцензії, у тому числі на зберігання палива.

"Нові правила не є українським ноу-хау, це адаптована європейська практика, яка багатьом не подобається. Але якщо країна хоче наповнювати державний бюджет, а споживачі хочуть забути про фальсифікат і вибухи на заправних станціях - іншого шляху немає", - додала Привалова.

Також вона зазначила, що якщо підприємство має всі дозвільні документи на здійснення виробництва, торгівлі, зберігання і реалізації палива, які воно, згідно з чинним законодавством, повинно мати, то підприємство без праці отримає ліцензію.

"Всі вимагають реформ, але все їх бояться. Ця реформа, як і електронне адміністрування ПДВ, акцизу, або контроль за цільовим призначенням авіагаза пройде швидко і непомітно для тих, хто працює в правовому полі", - зазначив директор "Консалтингової групи "А- 95" Сергій Куюн.

Ассоциация заявляет, что в Украине с нарушениями работают по меньшей мере 1 500 заправок, объем реализации топлива через заправочные пункты, которые работают без разрешительных документов, в месяц составляет около 40 тыс. тонн, теневой рынок, в частности, в сегменте дизельного топлива составляет 20%, а сжиженного газа - 30-50%, в зависимости от региона.

"За останні роки, ринок нафтопродуктів став дуже спотвореним і нам як національному виробнику, який інвестує в модернізацію і виробництво бензинів нам важко конкурувати, коли ми інвестуємо десятки млн гривень, оплачуючи всі податки і акциз, ПДВ. У той же час існує якась паралельна реальність, де хтось якось отримує сировину, переробляє його не сплачуючи ніяких податків і потім продає її за готівку і має можливість продавати її на кілька гривень дешевше, ніж ми ", - додав директор з комерційних питань державної газодобувної компанії "Укргазвидобування" Сергій Федоренко.

Також втрати державного і місцевих бюджетів в 2018 році від дії тіньового ринку склали близько 10 млрд гривень.

"Основними факторами такої критичної ситуації стали тривала відсутність системних заходів з протидії нелегальним АЗС з боку органів влади та відсутність контролю за відповідністю фактичного і документального обороту палива", - підсумувала Привалова.

Більше новин про: Укргазвидобування Нафтопродукти Нафтогазова Асоціація України

Архів
Новини
Більшість учасників готові до введення ринку 1 липня, якщо хтось не готовий, треба розбиратися, – "Енергоатом" 18:28
Російський хокеїст отримав громадянство України від Зеленського 18:11
McDonald's хоче впровадити в українській мережі штучний інтелект 17:58
Саакашвілі завтра планує прилетіти до "Борисполя" з Варшави 17:45
Вбивство Гандзюк: суд у Дніпропетровській області почне розглядати справу на початку червня 17:44
більше новин
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Експерт назвав відділ "К" СБУ "однією з найефективніших структур у боротьбі з корупцією" 14:05
Ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві 16:39
Кияни збирають голоси під петицією проти закриття дитячої лікарні №7 19:53
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
більше новин
"Слуга народу" обрала головою партії Разумкова 11:16
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники 12:35
Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти 10:45
Позиція Росії щодо звільнення українських моряків не може змінитися, - Пєсков 11:10
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok