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  • В АМКУ после "письма счастья" от НАБУ таки открыли дело по антиконкурентным действиям НКРЭКУ по Роттердаму+
28 мая 2019, вторник, 16:20 253
Экономика 2019-05-28T16:20:28+03:00
Українські Новини
В АМКУ после "письма счастья" от НАБУ таки открыли дело по антиконкурентным действиям НКРЭКУ по Роттердаму+

В АМКУ после "письма счастья" от НАБУ таки открыли дело по антиконкурентным действиям НКРЭКУ по Роттердаму+

В АМКУ завели дело за действия НКРЭКУ по формуле "Роттердам+", сообщают "Наші гроші".

Уполномоченный АМКУ Мария Нижник вынесла постановление о начале рассмотрения дела об антиконкурентных действиях Нацкомиссии, которую подозревают в предоставлении преимуществ части производителей электроэнергии относительно конкурентов.

Третьей стороной к делу приобщили "Энергоатом".

В своем постановлении Нижник ссылается на данные НАБУ, предоставленные в апреле.

В частности, бюро выявило признаки негативных последствий от действий НКРЭКУ из-за применения порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены на электроэнергию, который был введен в 2016 году постановлением №289. В НАБУ расценили эти действия комиссии как антиконкурентные.

Речь идет о том, что комиссия на протяжении 2016-2017 годов проводила расчет прогнозируемой ОРЦ с нарушением алгоритма, который был определен порядком, путем ручной корректировки прогнозируемой ОРЦ за предыдущий период. При определенных условиях это могло привести к искажению конкуренции на рынке.

Уполномоченный АМКУ отметила, что эти действия комиссии будут иметь более негативное влияние на конкуренцию после введения полномасштабного рынка электроэнергии, так как на сегодня в значительной степени рынок генерации электроэнергии сконцентрирован у ДТЭК Рината Ахметова.

Также в распоряжении Нижник ссылается на заявления "Энергоатома", в которых он отмечал ущемление прав из-за действий НКРЭКУ по формуле "Роттердам+". 

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