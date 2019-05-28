Андрей Сенченко заявил о выходе из партии "Батьківщина"

Один из главных соратников Юлии Тимошенко, Андрей Сенченко - заявил о выходе из Всеукраинского объединения "Батьківщина". В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и стратегом по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Его позиционировали как кандидатуру на должность министра обороны.

Сенченко известен как один из лидеров парламентской оппозиции Виктору Януковичу и комендант Октябрьского дворца во время Революции достоинства. С марта по август 2014 года являлся временно исполняющим обязанности заместителя главы Администрации Президента Украины. После того, как украинские военнослужащие покинули Крым, он путем сложных переговоров добился вывода с оккупированного полуострова более чем 3 500 единиц вооружения и военной техники ВСУ на общую сумму более 1,5 млрд долларов США. Сенченко также вел переговоры и возглавлял удачную операцию по обмену 40 украинских военных, журналистов и общественных активистов на 1 русского диверсанта. Считается организатором водной блокады Крыма.

Политик объяснил свое решение разногласиями в оценке опасностей, которые возникли перед страной после выборов Президента Украины. Но прощаясь, высказал свое уважение к председателю "Батьківщини" и сообщил, что планирует сосредоточиться на формировании нового политического движения: "Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии "Батьківщина". Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена. У меня нет конфликта с Юлией Владимировной, к которой я отношусь с большим уважением. Однако сегодня страна вновь оказалась в крайне опасном положении, и наши подходы к стратегии действий и формирования команды, способной преодолеть вызовы, существенно отличаются.

Разочарование действиями и бездействием политиков, пришедших к власти после Революции достоинства, отсутствие системных усилий по восстановлению мира без территориальных и политических уступок агрессору, привели к росту поддержки антиукраинских сил. Это создает реальные предпосылки для формирования в следующем парламенте большинства, враждебного к нашему государству. Уже сейчас понятно, что задача этих сил - капитуляция нашей страны в войне с Российской Федерацией и окончательное уничтожение независимой Украины.

Именно поэтому, стержнем демократической проукраинской коалиции в следующем парламенте страны должна стать политическая сила, которая сосредоточится на реальном достижении мира через победу и на глубокой модернизации экономики, необходимой для вхождения нашего государства в 20 наиболее экономически развитых стран мира. Такую силу возможно сформировать только, опираясь на широкое общественно-политическое объединение патриотических сил Украины. Команда общественного движения "Сила права", к которой я принадлежу, готова стать надежной составляющей такого объединения.

Победа в противостоянии с Российской Федерацией, безопасность и благосостояние страны и каждой украинской семьи должны стать главными приоритетами будущей парламентской коалиции и правительства Украины, - сообщил Сенченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Андрей Сенченко уроженец Крыма, народный депутат Украины V, VI, VII созывов. В период с 1993 по 1997 годы - заместитель председателя Совета министров, вице-премьер по вопросам экономики и экономических реформ Автономной Республики Крым. В 1994 году возглавлял операцию украинских спецслужб, которая помешала РФ отделить АР Крым от Украины руками пророссийского политика Юрия Мешкова. 2001-2006 годы - председатель наблюдательного совета ЗАО "Современные информационные технологии". В 2007 году в рейтинге 100 крупнейших налогоплательщиков - кандидатов в депутаты занял 24-е место, совсем немного уступив Ринату Ахметову. По состоянию на данный момент большинство активов политика конфискована в Крыму.

Андрей Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права" - с ноября 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международного права. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий. На сайте движения опубликовано около 700 судебных решений, которыми доведены факты военной агрессии, оккупации и нанесенного ущерба, а также арестованы первые российские активы на сумму 3,5 млрд долларов. Средства должны пойти на выплаты компенсаций пострадавшим гражданам Украины.

Реакция Юлии Тимошенко и ВО "Батьківщина" на заявление политика пока неизвестна.