За три месяца план госзаймов и расходов на погашение долга вырос на 40 млрд гривен, - Счетная палата

В I квартале годовой план государственных заимствований и расходов на погашение долга увеличен на 40 млрд гривен.

Об этом в ходе заседания сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передают Українські Новини.

По его словам, в первом квартале годовой план как государственных заимствований, так и расходов на погашение долга увеличен на 40 млрд гривен, из них план на первый квартал - на 31,5 млрд гривен.

"Уже сейчас понятно, что выполнение государственного бюджета в 2019 году будет непростым. Недостатки планирования и просчеты при подготовке проекта государственного бюджета на 2019 побудили Министерство финансов вносить изменения в утвержденные показатели финансирования госбюджета. Всего в первом квартале увеличен годовой план как государственных заимствований, так и расходов на погашение долга на 40 млрд гривен, из них план на первый квартал - на 31,5 млрд гривен", - отметил Пацкан.

Председатель Счетной палаты отметил, что в результате недопоступлений от государственных внешних заимствований план на январь-март 2019 финансирования государственного бюджета из всех источников не выполнен на 26,5 млрд гривен, или 18%.

Также Пацкан подчеркнул, что в первом квартале план расходов государственного бюджета не выполнен на 31,4 млрд гривен, или 12%.

И отметил, что в результате ненадлежащей организации бюджетного процесса правительством не обеспечено соблюдение требований Бюджетного кодекса относительно сроков разработки и утверждения порядков использования средств по бюджетным программам и паспортов бюджетных программ, а также распределения средств государственного фонда регионального развития.

Валерий Пацкан сообщил, что одним из самых больших вызовов остается государственный долг.

"За совершенные в свое время заимствования приходится платить все больше. Так, расходы государственного бюджета на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в 1,4 раза и составили 128 млрд грн, или 38,4% совершенных в первом квартале 2019 расходов государственного бюджета", - добавил он.

Комментируя ситуацию по межбюджетным трансфертам и их влиянию на местные бюджеты, председатель Счетной палаты отметил, что в результате уменьшения объема предоставляемых из государственного бюджета трансфертов в январе-марте 2019 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, уменьшились объемы как доходов, так и расходов местных бюджетов.

Как следствие, доля расходов местных бюджетов в расходах сводного бюджета уменьшилась до 41,5%.

"Вместе с тем, при том, что доля трансфертов из государственного бюджета составила 51,7% доходов местных бюджетов, на депозитных счетах в учреждениях государственных банков в январе-марте размещено временно свободных средств местных бюджетов на сумму 8,5 млрд гривен", - отметил Валерий Пацкан.

Как сообщали Українські Новини, Рада назначила председателем Счетной палаты Пацкана. Счетная палата заявила, что в 2017 году госбюджет потерял 65 млн гривен из-за ProZorro.

Тем временем Украина предлагает создать международную группу по аудиту убытков от войны.