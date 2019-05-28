За три месяца план госзаймов и расходов на погашение долга вырос на 40 млрд гривен, - Счетная палата

В I квартале годовой план государственных заимствований и расходов на погашение долга увеличен на 40 млрд гривен.\r\nОб этом в ходе заседания сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передают Українські Новини.\r\nПо его словам, в первом квартале годовой план как государственных заимствований, так и расходов на погашение долга увеличен на 40 млрд гривен, из них план на первый квартал - на 31,5 млрд гривен.\r\n"Уже сейчас понятно, что выполнение государственного бюджета в 2019 году будет непростым. Недостатки планирования и просчеты при подготовке проекта государственного бюджета на 2019 побудили Министерство финансов вносить изменения в утвержденные показатели финансирования госбюджета. Всего в первом квартале увеличен годовой план как государственных заимствований, так и расходов на погашение долга на 40 млрд гривен, из них план на первый квартал - на 31,5 млрд гривен", - отметил Пацкан.\r\nПредседатель Счетной палаты отметил, что в результате недопоступлений от государственных внешних заимствований план на январь-март 2019 финансирования государственного бюджета из всех источников не выполнен на 26,5 млрд гривен, или 18%.\r\nТакже Пацкан подчеркнул, что в первом квартале план расходов государственного бюджета не выполнен на 31,4 млрд гривен, или 12%.\r\nИ отметил, что в результате ненадлежащей организации бюджетного процесса правительством не обеспечено соблюдение требований Бюджетного кодекса относительно сроков разработки и утверждения порядков использования средств по бюджетным программам и паспортов бюджетных программ, а также распределения средств государственного фонда регионального развития.\r\nВалерий Пацкан сообщил, что одним из самых больших вызовов остается государственный долг. \r\n"За совершенные в свое время заимствования приходится платить все больше. Так, расходы государственного бюджета на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в 1,4 раза и составили 128 млрд грн, или 38,4% совершенных в первом квартале 2019 расходов государственного бюджета", - добавил он.\r\nКомментируя ситуацию по межбюджетным трансфертам и их влиянию на местные бюджеты, председатель Счетной палаты отметил, что в результате уменьшения объема предоставляемых из государственного бюджета трансфертов в январе-марте 2019 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, уменьшились объемы как доходов, так и расходов местных бюджетов. \r\nКак следствие, доля расходов местных бюджетов в расходах сводного бюджета уменьшилась до 41,5%.\r\n"Вместе с тем, при том, что доля трансфертов из государственного бюджета составила 51,7% доходов местных бюджетов, на депозитных счетах в учреждениях государственных банков в январе-марте размещено временно свободных средств местных бюджетов на сумму 8,5 млрд гривен", - отметил Валерий Пацкан.\r\nКак сообщали Українські Новини, Рада назначила председателем Счетной палаты Пацкана. Счетная палата заявила, что в 2017 году госбюджет потерял 65 млн гривен из-за ProZorro.\r\nТем временем Украина предлагает создать международную группу по аудиту убытков от войны.