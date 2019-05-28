Верховный Суд отменил увольнение по люстрации экс-главы ВСЮ Колесниченко

Кассационный административный суд Верховного Суда отменил увольнение в рамках выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации) бывшего главы Высшего совета юстици и судьи Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Владимира Колесниченко.

Об этом написал в социальной сети Facebook его адвокат Андрей Федур, передают Українськi Новини.

"Вчера Кассационный административный суд в составе Верховного Суда удовлетворил иск Колесниченко В.М. к Высшему совету правосудия (дело об увольнении по люстрационным процедурам), то есть признал незаконным и отменил решение Высшего совета правосудия № 1232/0/15-17 от 23.05.2017 года", - сообщил он.

Адвокат считает, что данное решение будет обжаловано в Большой палате Верховного Суда.

Как сообщали Українськi Новини, 24 мая 2017 года Высший совет правосудия уволил судью Колесниченко в рамках люстрации.

Он возглавлял Высший совет юстиции (с 2017 года - Высший совет правосудия) с марта 2010 года по май 2013 года.

До этого он был главой Печерского районного суда Киева.

Генеральная прокуратура расследует возможное получение Колесниченко 12 млн долларов от руководства Партии регионов в 2010 году.

Досудебным расследованием установлено, что в "черной бухгалтерии" ПР за январь-февраль 2010 года имеются записи и подписи от имени Колесниченко о получении наличных денежных средств на сумму более 12 млн долларов.

В данный период времени он занимал должность главы Печерского райсуда Киева.