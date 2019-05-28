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28 травня 2019, вівторок, 14:25 493
Верховна Рада і партії 2019-05-28T15:07:18+03:00
Українські Новини
Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії

Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії

Депутати відмовилися включати до порядку денного сесії питання про відстрочку запуску нового ринку електроенергії. Відповідний законопроект не набрав достатньої кількості голосів, інформує портал obozrevatel.com.

Лише 158 депутатів проголосували за включення до порядку денного сесії законопроекту "Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" і "Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про ринок електроенергії" (рег. № 10318, автори А. Домбровський, Л.Підлісецький). Законопроект передбачав перенесення запуску нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня.

За відтермінування запуску енергореформи виступав Ігор Коломойський, який стверджував, що запуск ринку у визначений  термін призведе до зростання тарифів на електроенергію, і держава повинна регулювати ціни на електроенергію. На його думку ВР має  прийняти законопроект про відтермінування запуску ринку електроенергії в першу чергу.

"Про перенесення цього закону на невизначений термін, поки не розберуться - у нас монополізм чи ні. Треба поставити питання: чи є "Енергоатом" монополістом? Чи має держава регулювати його ціни і тарифи? Має. Все простіше простого", - заявив Коломойський в інтерв'ю виданню "Українська правда".

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