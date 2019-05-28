Суд обязал Коболева раскрыть, кому и в каком размере были выписаны "космические" премии

Опубликован полный текст решения Шестого апелляционного административного суда о раскрытии информации о премиях работникам НАК "Нафтогаз Украины" в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде.

Как сообщает "Доступ к правде", соответствующее решение было принято по иску Украинского института по правам человека к "Нафтогазу Украины".

"... информация о фамилии, имени, отчестве и должности всех сотрудников и членов правления ПАО НАК "Нафтогаз Украины", которые получили премии в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с ОАО "Газпром" по транзитному контракт , а также информацию о размере выплаченной премии, согласно Закону Украины "О доступе к публичной информации" является публичной информацией и может быть предоставлена ​​по запросу на информацию ... обязать Публичное акционерное общество Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предоставить Общественной организации Украинский институт по правам человека информацию и копии документов, в ответ на запрос на публичную информацию от 4 июля 2018", - говорится в тексте решения.

Как писал "Доступ к правде", "Нафтогаз" отказался назвать имена тех, кто получил премии за Стокгольмский суд, аргументируя свой отказ отвечать на запрос тем, что предоставление такой информации не является необходимым для защиты интересов национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека .

Ранее информационное агентство Українські Новини при поддержке юристов Украинского Хельсинского союза по правам человека подало иск в Окружной административный суд Киева с требованием обязать Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" предоставить список должностных лиц компании, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над публичным акционерным обществом "Газпром".

Как сообщали Українські Новини, "Нафтогаз" засекретил фамилии счастливчиков. На запрос УН получили ответ, что это конфиденциальная информация.