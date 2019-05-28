Под видом борьбы за возвращение «зеленых» тарифов для домашних СЭС в Раде пытаются отсрочить энергореформу - депутат Сажко

Под видом борьбы за возвращение «зеленых» тарифов для домашних СЭС в Раде пытаются отсрочить энергореформу - д

В Верховной Раде блокируют возвращение «зеленых» тарифов для домохозяйств на СЭС, но проталкивают инициативу отложить запуск нового рынка электроэнергии. Об этом заявил народный депутат Сергей Сажко на своей страничке в Фейсбук.

«В пятницу зарегистрировал в законопроект «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины «Про альтернативные источники энергии», который позволит восстановить справедливость и вернуть «зеленые» тарифы частным домохозяйствам на СЭС, мощность которых не превышает 30 кВт. Но вместо того, что рассмотреть его, в повестку дня ВР в обход профильного комитета вносится законопроект якобы об альтернативных источниках энергии, но на самом деле о переносе сроков запуска рынка электроэнергии», - написал депутат.

Сергей Сажко считает, что таким образом депутаты под видом борьбы за права домохозяйств пытаются отменить энергореформу, и требует провести открытую дискуссию по этим вопросам.

«Я требую, чтобы мой законопроект был рассмотрен на комитете! Я требую, чтобы в комитете была проведена открытая дискуссия как о зелёных тарифах для домохозяйств, так и о будущем реформы!», - написал Сажко.

Законопроект Сергея Сажко «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины «Про альтернативные источники энергии» (рег.№ 10318-2) не включен в повестку дня заседания Верховной Рады 28 мая. Зато в повестке дня есть законопроект «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» и «Заключительных и переходных положений Закона Украины «О рынке электроэнергии» (рег. № 10318, авторы А.Добродомов, Л.Пидлесецкий), предлагающий перенести старт запуска рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября.