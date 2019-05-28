подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Под видом борьбы за возвращение «зеленых» тарифов для домашних СЭС в Раде пытаются отсрочить энергореформу - депутат Сажко
28 мая 2019, вторник, 11:21 1576
Политика 2019-05-28T11:28:29+03:00
Українські Новини
Под видом борьбы за возвращение «зеленых» тарифов для домашних СЭС в Раде пытаются отсрочить энергореформу - д

Под видом борьбы за возвращение «зеленых» тарифов для домашних СЭС в Раде пытаются отсрочить энергореформу - депутат Сажко

В Верховной Раде блокируют возвращение «зеленых» тарифов для домохозяйств на СЭС, но проталкивают инициативу отложить запуск нового рынка электроэнергии. Об этом заявил народный депутат Сергей Сажко на своей страничке в Фейсбук

«В пятницу зарегистрировал в законопроект «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины «Про альтернативные источники энергии», который позволит восстановить справедливость и вернуть «зеленые» тарифы частным домохозяйствам на СЭС, мощность которых не превышает 30 кВт. Но вместо того, что рассмотреть его, в повестку дня ВР в обход профильного комитета вносится законопроект якобы об альтернативных источниках энергии, но на самом деле о переносе сроков запуска рынка электроэнергии», - написал депутат.

Сергей Сажко считает, что таким образом депутаты под видом борьбы за права домохозяйств пытаются отменить энергореформу, и требует провести открытую дискуссию по этим вопросам.

«Я требую, чтобы мой законопроект был рассмотрен на комитете! Я требую, чтобы в комитете была проведена открытая дискуссия как о зелёных тарифах для домохозяйств, так и о будущем реформы!», - написал Сажко.

Законопроект Сергея Сажко  «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины «Про альтернативные источники энергии» (рег.№ 10318-2) не включен в повестку дня заседания Верховной Рады 28 мая. Зато в повестке дня есть законопроект «О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины «Об альтернативных источниках энергии» и «Заключительных и переходных положений Закона Украины «О рынке электроэнергии» (рег. № 10318, авторы А.Добродомов, Л.Пидлесецкий), предлагающий перенести старт запуска рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября.
Архив
Новости
Эллиптическая галактика из созвездия Девы. Фото: spacetelescope.org
Телескоп Hubble сделал зрелищный снимок галактики из созвездия Девы 12:21
Аваков заявил, что будет часто встречаться с Зеленским 11:58
Суд обязал Коболева раскрыть, кому и в каком размере были выписаны "космические" премии 11:48
Александр Коновалов: В борьбе за кадры. Что должен сделать Зеленский, чтобы остановить утечку мозгов 11:37 Мнение
Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента
Зеленский-президент впервые побывал на передовой: опубликованы фото 11:35
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Во вторник евро резко подешевел 10:35
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Вместо участковых Нацполиция вводит полицейских офицеров общин 10:41
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
НАБУ открыло дело на чиновников МОН за злоупотребления с образованием Гройсмана 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok