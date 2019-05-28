Під виглядом боротьби за повернення «зелених» тарифів для домашніх СЕС у Раді намагаються відтермінувати енергореформу - депутат Сажко

Під виглядом боротьби за повернення «зелених» тарифів для домашніх СЕС у Раді намагаються відтермінувати енерг

У Верховній Раді блокують повернення «зелених» тарифів для домогосподарств на СЕС, але проштовхують ініціативу відкласти запуск нового ринку електроенергії. Про це заявив народний депутат Сергій Сажко на своїй сторінці у Фейсбук.

«У п'ятницю зареєстрував законопроект «Про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», який дозволить відновити справедливість і повернути «зелені» тарифи приватним домогосподарствам на СЕС, потужність яких не перевищує 30 кВт. Але замість того, що розглянути його, в порядок денний ВР в обхід профільного комітету вноситься законопроект нібито про альтернативні джерела енергії, але насправді про перенесення термінів запуску ринку електроенергії», - написав депутат.

Сергій Сажко вважає, що таким чином депутати під виглядом боротьби за права домогосподарств намагаються скасувати енергореформу, і вимагає провести відкриту дискусію з цих питань.

«Я вимагаю, щоб мій законопроект був розглянутий на комітеті! Я вимагаю, щоб в комітеті була проведена відкрита дискусія як про зелені тарифи для домогосподарств, так і про майбутнє реформи!», - написав Сажко.

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Законопроект Сергія Сажко «Про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» (реєстр.№ 10318-2) не включений до порядку денного засідання Верховної Ради 28 травня. Натомість у порядку денному є законопроект «Про внесення змін до статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» та «Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електроенергії» (реєстр. № 10318, автори А. Добродомов, Л. Підлесецький), пропонує перенести старт запуску ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня.