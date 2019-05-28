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28 мая 2019, вторник, 11:23 1189
Политика 2019-05-28T11:23:01+03:00
Українські Новини
Труханов рассказал, что идет в парламент лоббировать интересы местных громад, - СМИ

Труханов рассказал, что идет в парламент лоббировать интересы местных громад, - СМИ

27 мая мэр Одессы Геннадий Труханов отчитался перед жителями города о проделанной работе за прошедший год, а также поделился планами на выборы в Верховную Раду. Об этом он рассказал на пресс-конференции в здании новой мэрии, информирует портал apostrophe.ua.

Как отмечается, Геннадий Труханов отвечал на вопросы журналистов в течение трех часов.

В частности, за пять лет работы городской парк электротранспорта пополнился 84 новыми троллейбусами и трамваями. Популярностью у одесситов и гостей города пользуются новые Стамбульский и Греческий парки, благоустроенный парк Победы. Открыто 14 новых детских садов, очередь в дошкольные учебные учреждения сократилась с 12 тысяч до 3 тыс.

Кроме того, с нуля построена новая школа - Европейский лицей. При школах открыто 56 новых стадионов, внедряется новая система питания "шведский стол". Построены новая детская поликлиника на Бочарова, Инклюзивно-ресурсный центр, отреставрирована Потемкинская лестница, 11 памятников архитектуры. На 2018 год запланирована реставрация знаменитого Дома Руссова. Были капитально отремонтированы 13 школ, 270 зданий, 21 семейная амбулатория, в том числе, открыты амбулатории в отдаленных районах города и многое-многое другое.

Один из наиболее интересующих журналистов вопрос - объединение мэров Одессы и Харькова. Геннадий Труханов отметил, что это должно стать политически оформленное, мощное лобби украинских городов в будущем Парламенте, которое своей миссией видит реальное представительство и защиту интересов громад.

"К примеру, важнейший вопрос - отопление в зимний период. Когда страна входит в отопительный сезон, нет такого мэра в Украине, который бы не подпрыгивал на своем рабочем месте. Мы по очереди приезжаем в Киев и с портфелями сидим под кабинетами. Зачем мы там сидим? Мы что, просим отопить свой дом или дачу? Мы просим, чтобы наши города не замерзали. Мы хотим, чтобы наши города слышали, мы хотим, чтобы голос наших громад был услышан в Парламенте! Мы живем в непосредственном ежедневном контакте с людьми, живем с ними одной жизнью, в отличие от оторвавшихся от народа столичных политических элит. Впервые мы сегодня имеем серьезный шанс зайти в Парламент. Я уверен, что горожане нас поддержат", - рассказал Геннадий Труханов.

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