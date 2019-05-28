Труханов розповів, що йде в парламент лобіювати інтереси місцевих громад, - ЗМІ

27 травня мер Одеси Геннадій Труханов відзвітував перед жителями міста про виконану роботу за минулий рік, а також поділився планами на вибори до Верховної Ради. Про це він розповів на прес-конференції в будівлі нової мерії, інформує портал apostrophe.ua.

Як зазначається, Геннадій Труханов відповідав на питання журналістів протягом трьох годин.

Зокрема, за п'ять років роботи міський парк електротранспорту поповнився 84 новими тролейбусами і трамваями. Популярністю у одеситів і гостей міста користуються нові Стамбульський і Грецький парки, упорядкований парк Перемоги. Відкрито 14 нових дитячих садків, черга в дошкільні навчальні заклади скоротилася з 12 тисяч до 3 тис.

Крім того, з нуля побудована нова школа - Європейський ліцей. При школах відкрито 56 нових стадіонів, впроваджується нова система харчування "шведський стіл". Побудовано нову дитячу поліклініку на Бочарова, інклюзивно-ресурсний центр, відреставровано Потьомкінські сходи, 11 пам'яток архітектури. На 2018 рік запланована реставрація знаменитого Будинку Руссова. Було капітально відремонтовано 13 шкіл, 270 будівель, 21 сімейну амбулаторію, в тому числі, відкриті амбулаторії у віддалених районах міста та багато-багато іншого.

Один з найбільш зацікавивших журналістів питанням було об'єднання мерів Одеси і Харкова. Геннадій Труханов зазначив, що це має стати політично оформлене, потужне лобі українських міст в майбутньому Парламенті, яке своєю місією вбачає реальне представництво і захист інтересів громад.

"Наприклад, найважливіше питання - опалення в зимовий період. Коли країна входить в опалювальний сезон, немає такого мера в Україні, який би не підстрибував на своєму робочому місці. Ми по черзі приїжджаємо до Києва і з портфелями сидимо під кабінетами. Навіщо ми там сидимо? Ми що, просимо опалити свій будинок або дачу? Ми просимо, щоб наші міста не замерзали. Ми хочемо, щоб наші міста почули, ми хочемо, щоб голос наших громад був почутий в Парламенті! Ми живемо в безпосередньому щоденному контакті з людьми, живемо з ними одним життям, на відміну від таких, що відірвалися від народу столичних політичних еліт. Вперше ми сьогодні маємо серйозний шанс зайти в Парламент. Я впевнений, що городяни нас підтримають", - розповів Геннадій Труханов.