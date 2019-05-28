Производители электроэнергии выступают за запуск энергорынка с 1 июля, - опрос ExPro

Производители электроэнергии в Украине выступают преимущественно за внедрение рынка с 1 июля. Таковы результаты опроса (исследования), проведенного изданием ExPro.

По данным этого опроса, компании, генерирующие 77% всей электроэнергии, выступают за запуск нового рынка именно 1 июля 2019 года, как это установлено законодательством. Прежде всего, энергохолдинг ДТЭК и "Донбассэнерго", а также оператор действующих АЭС - НАЭК "Энергоатом", который выступает против технического переноса даты запуска рынка.

"Считаем простое технический перенос срока открытия рынка нецелесообразным, поскольку это будет способствовать дальнейшему безответственному невыполнению отдельными участниками рынка и органами государственной власти обязанностей, возложенных на них законом Украины "О рынке электрической энергии", и настаивает на начале действия нового рынка с 1 июля 2019", - высказал свое мнение в материале издания президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

Согласно данным, опубликованным изданием ExPro, группа ДТЭК аргументирует свою позицию высокой степенью готовности нормативной базы и инфраструктуры. Но с другой стороны, считает, что необходимо установить ценовые ограничения на рынке "на сутки вперед" и балансирующем рынке, чтобы избежать ценовых шоков.

"Я категорический противник любого переноса. Я считаю, что как заявлено в законе 1 июля 2019 года, этот срок должен быть выдержан. Я считаю, что даже с теми задержками, которые вызваны недоработанной законодательной базы, есть все основания для перехода к новому рынку, может, не в полном объеме, но надо начинать двигаться с 1 июля", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В материале подчеркивается, что, скорее всего, "Центрэнерго" также поддерживает дату 1 июля, однако публичной позиции компания не высказывала.

Напомним, в соответствии с обязательствами перед Европейским Энергосообществом Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.

Как ранее сообщалось, Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности призвал Кабинет Министров не откладывать реформу энергетического сектора. Руководство профсоюза прогнозирует, что если срок запуска реформы будет выполнен, то в течение 10 лет в Украину поступит около €40 млрд инвестиций, что даст возможность модернизировать энергогенерирующие предприятия, а также выполнить принятые Украиной экологические обязательства перед европейским сообществом.

По данным ряда экспертов и СМИ, в отсрочке или отмене реформы рынка электроэнергии заинтересован бизнесмен Игорь Коломойский, владеющий тремя ферросплавными заводами, где доля электроэнергии в себестоимости продукции составляет 50%.