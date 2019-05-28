Замість дільничних Нацполіція вводить поліцейських офіцерів громад

Національна поліція запустила проект поліцейських офіцерів громад замість дільничних.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході представлення проекту на Софійській площі в Києві, передають Українські Новини.

За його словами, поліцейські офіцери громад будуть працювати в 30 тис. населених пунктів, в яких проживає близько 28 млн чоловік.

Поліцейські громад будуть відрізнятися від дільничних тим, що будуть відповідати тільки за свою територіальну громаду, у межах якої проживають, у них буде свій автомобіль, планшет і робочий кабінет.

Вони не будуть залучатися до інших правоохоронних завдань, наприклад, конвоювання затриманих.

На даний момент на службу заступають перші 34 общинних офіцера.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня 2017 року Національна поліція розпочала експеримент щодо створення посад поліцейських детективів у 7 областях.