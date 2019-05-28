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28 травня 2019, вівторок, 10:41 21
Силові структури 2019-05-28T14:00:03+03:00
Українські Новини
Замість дільничних Нацполіція вводить поліцейських офіцерів громад

Замість дільничних Нацполіція вводить поліцейських офіцерів громад

Національна поліція запустила проект поліцейських офіцерів громад замість дільничних.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході представлення проекту на Софійській площі в Києві, передають Українські Новини.

За його словами, поліцейські офіцери громад будуть працювати в 30 тис. населених пунктів, в яких проживає близько 28 млн чоловік.

Поліцейські громад будуть відрізнятися від дільничних тим, що будуть відповідати тільки за свою територіальну громаду, у межах якої проживають, у них буде свій автомобіль, планшет і робочий кабінет.

Вони не будуть залучатися до інших правоохоронних завдань, наприклад, конвоювання затриманих.

На даний момент на службу заступають перші 34 общинних офіцера.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня 2017 року Національна поліція розпочала експеримент щодо створення посад поліцейських детективів у 7 областях.

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