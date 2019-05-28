Замість дільничних Нацполіція вводить поліцейських офіцерів громад

Національна поліція запустила проект поліцейських офіцерів громад замість дільничних.\r\nПро це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході представлення проекту на Софійській площі в Києві, передають Українські Новини.\r\nЗа його словами, поліцейські офіцери громад будуть працювати в 30 тис. населених пунктів, в яких проживає близько 28 млн чоловік.\r\nПоліцейські громад будуть відрізнятися від дільничних тим, що будуть відповідати тільки за свою територіальну громаду, у межах якої проживають, у них буде свій автомобіль, планшет і робочий кабінет.\r\nВони не будуть залучатися до інших правоохоронних завдань, наприклад, конвоювання затриманих.\r\n\r\n\r\n\r\nНа даний момент на службу заступають перші 34 общинних офіцера.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 1 червня 2017 року Національна поліція розпочала експеримент щодо створення посад поліцейських детективів у 7 областях.