В Запорожье мужчина погиб из-за падения с недостроенного моста

20-летний мужчина погиб из-за падения с конструкций недостроенного моста в рамках автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, тело погибшего мужчины обнаружили около 3 часов ночи 26 мая.\r\nПравоохранители предполагают, что молодой человек упал с недостроенных конструкций моста из-за собственной неосторожности.\r\nНачато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией как несчастный случай.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Запорожье девушка выжила после падения с 40-метровой высоты с моста в Днепр.\r\nРанее в Тернополе мужчина упал с 6 этажа ресторана "На небе" и выжил.