В Запорожье мужчина погиб из-за падения с недостроенного моста

20-летний мужчина погиб из-за падения с конструкций недостроенного моста в рамках автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, тело погибшего мужчины обнаружили около 3 часов ночи 26 мая.

Правоохранители предполагают, что молодой человек упал с недостроенных конструкций моста из-за собственной неосторожности.

Начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией как несчастный случай.

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