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28 мая 2019, вторник, 09:04 325
Происшествия 2019-05-28T09:04:17+03:00
Українські Новини
В Запорожье мужчина погиб из-за падения с недостроенного моста

В Запорожье мужчина погиб из-за падения с недостроенного моста

20-летний мужчина погиб из-за падения с конструкций недостроенного моста в рамках автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, тело погибшего мужчины обнаружили около 3 часов ночи 26 мая.

Правоохранители предполагают, что молодой человек упал с недостроенных конструкций моста из-за собственной неосторожности.

Начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией как несчастный случай.

Как сообщали Українськi Новини, в Запорожье девушка выжила после падения с 40-метровой высоты с моста в Днепр.

Ранее в Тернополе мужчина упал с 6 этажа ресторана "На небе" и выжил.

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