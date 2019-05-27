подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 мая 2019, понедельник, 19:36 73
Происшествия 2019-05-27T19:39:03+03:00
Українські Новини
В городе Змиев из ружья застрелился 15-летний сын заммэра, - СМИ

В городе Змиев из ружья застрелился 15-летний сын заммэра, - СМИ

В Харьковской области застрелился 15-летний подросток. Трагедия произошла 25 мая в городе Змиев. Тело 15-летнего внука обнаружил дедушка. Об этом сообщает пресс-служба полиции области и NewsRoom из собственных источников

"Предварительно, подросток застрелился из гладкоствольного ружья. Оружие зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

В издании сообщается, что погибший подросток является сыном заместителя мэра Змиева. На месте криминалисты установили, что подросток застрелился из гладкоствольного ружья, которое стояло в собранном состоянии в углу комнаты.

Напомним, что на Закарпатье случайно застрелился 18-летний студент.

Ранее депутат Киевсовета случайно выстрелил в себя во время чистки оружия.

Больше новостей о: Суицид Змиев Заместитель мэра

Архив
Новости
Украина требует от России время и место возвращения украинских моряков и кораблей 20:37
Зеленский-президент впервые посетил Донбасс 20:03
Новости дня: У Зеленского придумали как отбирать кандидатов в депутаты 20:00
Киевляне собирают голоса под петицией против закрытия детской больницы №7 19:53
В городе Змиев из ружья застрелился 15-летний сын заммэра, - СМИ 19:36
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
Открытие
Фото дня: В Киеве открылся скандальный мост из пластика за почти полмиллиарда 08:22
Супрун дала советы, как сберечь здоровье щитовидной железы 08:50
Завтра часть Украины накроют дожди, местами похолодает до +6 14:55
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Лопнуло стекло на пешеходном мосту
Треснуло стекло: открытый накануне в Киеве пешеходный мост закрыли 17:43
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
Кабмину предлагают ликвидировать управление внутренней безопасности ГФС, - СМИ 09:23 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok