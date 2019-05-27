В городе Змиев из ружья застрелился 15-летний сын заммэра, - СМИ

В Харьковской области застрелился 15-летний подросток. Трагедия произошла 25 мая в городе Змиев. Тело 15-летнего внука обнаружил дедушка. Об этом сообщает пресс-служба полиции области и NewsRoom из собственных источников\r\n"Предварительно, подросток застрелился из гладкоствольного ружья. Оружие зарегистрировано", - говорится в сообщении.\r\nТело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".\r\nВ издании сообщается, что погибший подросток является сыном заместителя мэра Змиева. На месте криминалисты установили, что подросток застрелился из гладкоствольного ружья, которое стояло в собранном состоянии в углу комнаты.\r\nНапомним, что на Закарпатье случайно застрелился 18-летний студент.\r\nРанее депутат Киевсовета случайно выстрелил в себя во время чистки оружия.