Глубокие выбоины на дороге засадили цветами в Луцке

В Луцке на Набережном проспекте активисты высадили цветы в выбоины на асфальте, чтобы обратить внимание на безразличие городских властей к дорожным проблемам.\r\nОб этом сообщил активист Владимир Бут-Гусаим на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"Мы это сделали, с волонтерами общественной организации высадили цветы на ямах по асфальту на проспекте Набережной, улице Заньковецкой", - написал активист.\r\nБут-Гусаим подчеркнул, что таким образом они привлекают внимание к проблемам большого количества ям на дорогах города Луцка после зимы.\r\n\r\nЦветы в ямах. Фото: Владимир Бут-Гусаим\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, ямы в асфальте на дорогах Тернополя залатали брусчаткой. Также в Киеве автобус застрял в яме и не смог из нее выехать.\r\nКроме того, 6 автомобилей столкнулись на трассе Киев-Одесса из-за тумана и большого количества ям, а на одной из киевских улиц отметили "день рождения" ямы.\r\nТем временем машине замминистра инфраструктуры оторвало колесо из-за ямы на дороге.\r\nВ 2010 году житель Лондона засадил выбоины на дорогах цветами.