Глубокие выбоины на дороге засадили цветами в Луцке

В Луцке на Набережном проспекте активисты высадили цветы в выбоины на асфальте, чтобы обратить внимание на безразличие городских властей к дорожным проблемам.

Об этом сообщил активист Владимир Бут-Гусаим на своей странице в соцсети Facebook.

"Мы это сделали, с волонтерами общественной организации высадили цветы на ямах по асфальту на проспекте Набережной, улице Заньковецкой", - написал активист.

Бут-Гусаим подчеркнул, что таким образом они привлекают внимание к проблемам большого количества ям на дорогах города Луцка после зимы.

Цветы в ямах. Фото: Владимир Бут-Гусаим/Facebook

Как сообщали Українські Новини, ямы в асфальте на дорогах Тернополя залатали брусчаткой. Также в Киеве автобус застрял в яме и не смог из нее выехать.

Кроме того, 6 автомобилей столкнулись на трассе Киев-Одесса из-за тумана и большого количества ям, а на одной из киевских улиц отметили "день рождения" ямы.

Тем временем машине замминистра инфраструктуры оторвало колесо из-за ямы на дороге.

В 2010 году житель Лондона засадил выбоины на дорогах цветами.