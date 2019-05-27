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27 мая 2019, понедельник, 17:15 113
Общество 2019-05-27T17:24:21+03:00
Українські Новини
Глубокие выбоины на дороге засадили цветами в Луцке

Глубокие выбоины на дороге засадили цветами в Луцке

Цветы в ямах. Фото: Владимир Бут-Гусаим/Facebook
Цветы в ямах. Фото: Владимир Бут-Гусаим/Facebook

В Луцке на Набережном проспекте активисты высадили цветы в выбоины на асфальте, чтобы обратить внимание на безразличие городских властей к дорожным проблемам.

Об этом сообщил активист Владимир Бут-Гусаим на своей странице в соцсети Facebook.

"Мы это сделали, с волонтерами общественной организации высадили цветы на ямах по асфальту на проспекте Набережной, улице Заньковецкой", - написал активист.

Бут-Гусаим подчеркнул, что таким образом они привлекают внимание к проблемам большого количества ям на дорогах города Луцка после зимы.

Цветы в ямах. Фото: Владимир Бут-Гусаим/FacebookЦветы в ямах. Фото: Владимир Бут-Гусаим/Facebook

Как сообщали Українські Новини, ямы в асфальте на дорогах Тернополя залатали брусчаткой. Также в Киеве автобус застрял в яме и не смог из нее выехать.

Кроме того, 6 автомобилей столкнулись на трассе Киев-Одесса из-за тумана и большого количества ям, а на одной из киевских улиц отметили "день рождения" ямы.

Тем временем машине замминистра инфраструктуры оторвало колесо из-за ямы на дороге.

В 2010 году житель Лондона засадил выбоины на дорогах цветами.

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