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27 мая 2019, понедельник, 16:58 517
Политика 2019-05-27T16:59:06+03:00
Українські Новини
Советник президента Рейгана Марк Нуттл посетит Украину

Советник президента Рейгана Марк Нуттл посетит Украину

Политический и финансовый эксперт администрации президента Рейгана Марк Нуттл прибудет в Украину для участия в VIII Национальном молитвенном завтраке. Об этом сообщил координатор молитвенного завтрака Павел Унгурян.

Марк Нуттл посетит Укрины не впервые. В 1991 году он был одним из немногих представителей Запада, принимавших активное участие в формировании независимости Украины, а потом помогал провести первые в истории Украины национальные выборы Президента.

«Имея только теплые воспоминания об Украине, я болею за ее дальнейшую судьбу и с большим интересом наблюдаю за последними политическими изменениями в стране. Мой опыт сотрудничества с администрацией Рейгана подсказывает, что нового президента Украины Владимира Зеленского ожидают непростые времена, и от его окружения будет зависеть очень многое», - отметил политик

Напомним, 30 мая в Украинском доме состоится VIII Национальный молитвенный завтрак с участием первых лиц государства, народных депутатов Украины, членов правительства, депутатов парламентов стран Евросоюза и США, представителей дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций.
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