Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко обжаловал свое увольнение с должности.\r\nОб этом говорится в распорядке дел на сайте Верховного Суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что иск подан 23 мая в Кассационный административный суд Верховного Суда.\r\nСемочко обжалует указ Президента о своем увольнении.\r\nОн просит суд отменить указ и восстановить его в должности первого замглавы Службы внешней разведки.\r\nДата рассмотрения дела еще не определена.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 16 октября СБУ начала расследование в отношении Семочко по делу о госизмене.\r\nНациональное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по фактам незаконного обогащения и другим эпизодам в связи с журналистским расследованием способа жизни Семочко. Контрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко. Позже НАБУ закрыло дело против Семочко.\r\nСемочко отрицает незаконное обогащение и обвиняет журналистов в манипуляциях. Он также отрицает факт получения российского гражданства своими родственниками.