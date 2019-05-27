Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко обжаловал свое увольнение с должности.

Об этом говорится в распорядке дел на сайте Верховного Суда, передают Українськi Новини.

Указано, что иск подан 23 мая в Кассационный административный суд Верховного Суда.

Семочко обжалует указ Президента о своем увольнении.

Он просит суд отменить указ и восстановить его в должности первого замглавы Службы внешней разведки.

Дата рассмотрения дела еще не определена.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября СБУ начала расследование в отношении Семочко по делу о госизмене.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по фактам незаконного обогащения и другим эпизодам в связи с журналистским расследованием способа жизни Семочко. Контрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко. Позже НАБУ закрыло дело против Семочко.

Семочко отрицает незаконное обогащение и обвиняет журналистов в манипуляциях. Он также отрицает факт получения российского гражданства своими родственниками.