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  • В электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможным отсрочку старта рынка, – Трохимец
27 мая 2019, понедельник, 15:20 504
Экономика 2019-05-27T18:00:04+03:00
Українські Новини
В электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможным отсрочку старта рынка, – Тро

В электроэнергетике уже запущены необратимые процессы, которые делают невозможным отсрочку старта рынка, – Трохимец

Юрист, президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявил, что в данный момент уже запущены необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможным отсрочку запуска нового рынка с 1 июля.

Такое мнение он высказал в своем блоге на веб-сайте издания "Лига.нет".

"Сегодня те же люди, которые лоббировали введение рынка электроэнергии, лоббируют отсрочку его запуска... пользуясь устаревшими аргументами. Но, в отличие от апреля 2017 года, сегодня уже запущены необратимые процессы в электроэнергетике, которые делают невозможным отсрочку запуска рынка", - написал Трохимец.

Кроме того, юрист обратил внимание на риски для Украины, связанные с отсрочкой запуска рынка. "Во-первых, это может привести к ухудшению отношений с международным сообществом. Уже 23 апреля представители Европейского Союза (ЕС), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского энергетического сообщества (ЕЭС), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и USAID в Украина заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии. Во-вторых, от этого зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС".

По мнению Трохимца, рынок электроэнергии надо запускать уже с 1 июля 2019 года, а государство в лице Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и Кабинета Министров Украины должен сделать все, чтобы переходный период для людей, бизнеса и электроэнергетической системы Украины прошел безболезненно.

"Относительно подорожания электроэнергии для населения - то у правительства есть все механизмы, как правовые, так и экономические для предотвращения такого подорожания", - подчеркнул юрист.

Больше новостей о: Электроэнергия Александр Трохимец Новый рынок электроэнергии Ассоциация энергетики Украины

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