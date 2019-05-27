подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК
27 мая 2019, понедельник, 14:40 378 Документ
Экономика 2019-05-27T14:46:43+03:00
Українські Новини
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии

Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК

Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Українське Фото
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Українське Фото

Страна рискует потерять тысячи новых рабочих мест и останется без многомиллиардных инвестиций, если отсрочит запуск реформы рынка электроэнергии.

Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины к руководству парламента, депутатам, председателю НКРЭКУ и советнику президента.

В федерации считают, что сейчас энергетическая реформа, ставшая проводником отечественной энергетики в европейское энергосообщество, оказалась под угрозой из-за намерения отдельных депутатов отложить старт реформы.

"Отказ дать старт рынке - это сплошные потери. Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины отмечает, что страна рискует потерять тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест и останется без многомиллиардных инвестиций", - отмечается в обращении.

В федерации отмечают, что все участники рынка - представители генерации и потребители готовы жить по новым правилам и четырех недель, оставшихся до старта реформы, хватит для настройки всех процессов и запуска действенных механизмов нового рынка электроэнергии.

"Рынок - это залог полноценной конкуренции и прозрачного ценообразования. С 1 июля 2019 ситуация подковерного распределения заказов и средств из бюджетов станет невозможной", - убеждены авторы обращения.

Напомним, 1 июля 2019 года должен заработать новый рынок электроэнергии, на введении которого настаивают западные партнеры и от которого зависит микрофинансовая помощь ЕС.

Больше новостей о: Электроэнергия Новый рынок электроэнергии Федерация работодателей ТЭК

Архив
Новости
Завтра часть Украины накроют дожди, местами похолодает до +6 14:55
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Газета "Сегодня" считает нерентабельным выпуск украинского тиража в связи из-за вступления в действие закона о функционировании украинского языка 14:43
Европарламент обновил состав: реакция Украины 14:43
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
Открытие
Фото дня: В Киеве открылся скандальный мост из пластика за почти полмиллиарда 08:22
Супрун дала советы, как сберечь здоровье щитовидной железы 08:50
Лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны 06:00 Карта
больше новостей
Скандальный "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень 18:53
Лопнуло стекло на пешеходном мосту
Треснуло стекло: открытый накануне в Киеве пешеходный мост закрыли 17:43
Кабмину предлагают ликвидировать управление внутренней безопасности ГФС, - СМИ 09:23 Документ
Немецкая петиция с требованием признать Голодомор геноцидом украинцев собрала нужное количество подписей 10:40
Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро, - Зеленский 16:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok