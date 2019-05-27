"Богдан" поставит Хмельницкому 10 автобусов и 10 троллейбусов за 100 млн гривен

Входящая в корпорацию "Богдан" автомобильная компания "Богдан Моторс"(Киев) договорилась с Хмельницким городским советом о поставке 10 низкопольных троллейбусов "Богдан Т70117" и 10 автобусов "Богдан А70132" на сумму почти 10 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь "Богдана" Сергей Красуля.

"В целом, согласно подписанному договору между ГП "АСЗ №1" АО "АК "Богдан Моторс" и ХКП "Электротранс", город Хмельницкий получит 10 автобусов "Богдан А70132" и 10 троллейбусов "Богдан Т70117", 5 из которых будут иметь до 20 км запаса автономного хода, что позволит соединить участки дороги, на которых отсутствует контактная сеть. Сейчас жителей города Хмельницкий перевозят уже более 20 троллейбусов "Богдан", - сообщил Красуля.

По его словам, "Богдан Т70117" - это 12-метровый городской низкопольный троллейбус, созданный с учетом современных требований к комфорту, качеству и безопасности.

Общая вместимость троллейбуса "Богдан Т70117" составляет 105 пассажиров (в том числе 34 места для сидения).

Троллейбус оборудован пандусом и креплением для фиксации инвалидной коляски салоне, а также 4 специально оборудованными местами для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и асинхронным тяговым двигателем производства харьковского завода "Электротяжмаш".

"Богдан Т70117" может быть оборудован кондиционерами салона и кабины водителя, камерами видеонаблюдения, системой отображения информации об остановках.

"Богдан А70132" - это городской низкопольный 12-метровый автобус, оборудованный пандусом и креплением для фиксации инвалидной коляски в салоне, а также специально оборудованными местами для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

Автобус укомплектован европейскими агрегатами, в том числе двигателем Iveco, автоматической коробкой передач Allison, передней осью и мостом ZF.

Общая пассажировместимость данной модели составляет 106 человек (из них 30 - места для сидения).

Как сообщали Українськi Новини, 2018 год компания "Богдан Моторс", по предварительным данным, закончила с чистой прибылью 25,834 млн гривен (в 2017 компания получила убыток в сумме 952,192 млн гривен).

В январе-сентябре 2018 компания "Богдан Моторс", согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократила чистый убыток в 8 раз до 51,98 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом корпорация "Богдан" увеличила производство автобусов на 41%, или на 32 единицы до 110 автобусов.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года 20 предприятиями-производителями и реализаторами автомобильной и автобусной техники.