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  • Правительство выбрало лучший вариант защиты населения при переходе к новому рынку электроэнергии, - Плачков
27 мая 2019, понедельник, 13:01 914
Экономика 2019-05-27T13:01:01+03:00
Українські Новини
Правительство выбрало лучший вариант защиты населения при переходе к новому рынку электроэнергии, - Плачков

Правительство выбрало лучший вариант защиты населения при переходе к новому рынку электроэнергии, - Плачков

Правительство выбрало лучший вариант решения проблемы перекрестного субсидирования при переходе к новому рынку электроэнергии. Об этом заявил в своей колонке для "Экономической правды" Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Иван Плачков.

По мнению Ивана Плачкова, когда есть перекрестное субсидирование, хороших решений нет. И пока правительство выбрало лучший вариант из плохих, положив специальные обязанности по компенсации разницы тарифов для населения на государственную компанию "Энергоатом".

"Кабинет министров предусмотрел обеспечение потребностей населения в электроэнергии за счет товарного отпуска электроэнергии государственной генерации, в частности ГП "НАЭК "Энергоатом". Представители "Энергоатома" публично подтвердили, что компания согласна компенсировать часть тарифа для населения. Схема очень сложная, ведь "Энергоатом" должен заключить договоры на поставку электроэнергии для населения с 25 поставщиками универсальных услуг", - отметил Плачков.

В то же время он отметил, что другой вариант решения проблемы перекрестного субсидирования - распространить ПСО также на компании, у которых тепловая генерация, нецелесообразно и затратно.

"Можно так сделать? Теоретически - да, практически - нет, потому что это нецелесообразно и затратно. Трудно представить систему администрирования этого процесса, когда каждый из производителей должен заключить аналогичные соглашения со всеми 25 поставщиками универсальных услуг. При том, что по сравнению с действующим рынком суть кросс-субсидирование не меняется - и в конце концов все ценовое бремя будет возложено на бытовых потребителей", - отметил Плачков.

Больше новостей о: Энергоатом Иван Плачков рынок электроэнергии НАЭК "Энергоатом"

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