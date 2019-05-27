29.05.19 16:00 Пресс-конференция авиакомпании МАУ

29 мая 2019 года, в 16:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция о расширении возможностей благотворительной инициативы авиакомпании МАУ "Под крылом" накануне Дня защиты детей.

Начиная с 1 июня 2019 года МАУ и Panorama Club расширяют возможности благотворительной программы "Под крылом" и запускают единственный в Украине проект социальной инициативы в рамках программы лояльности авиакомпании вместе с партнерами - авторитетными благотворителями и медицинскими учреждениями.

Спикеры:

президент авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Юрий Мирошников ;

; вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко ;

; главный врач Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины Владимир Жовнир ;

; куратор проекта "Исполни мечту" БФ "Ты не один" телеканала "1+1", Ольга Мазур ;

; лидер команды коммуникаций БФ "Таблеточки".

Локация: Пресс-центр информационного агентства "Украинские новости", Киев, ул. Эспланадная, 20, 1 этаж. ст. м. "Дворец спорта"

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