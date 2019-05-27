подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
27 мая 2019, понедельник, 12:02 23
Пресс-центр 2019-05-27T14:00:04+03:00
Українські Новини
29.05.19 16:00 Пресс-конференция авиакомпании МАУ

29.05.19 16:00 Пресс-конференция авиакомпании МАУ

29 мая 2019 года, в 16:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция о расширении возможностей благотворительной инициативы авиакомпании МАУ "Под крылом" накануне Дня защиты детей.

Начиная с 1 июня 2019 года МАУ и Panorama Club расширяют возможности благотворительной программы "Под крылом" и запускают единственный в Украине проект социальной инициативы в рамках программы лояльности авиакомпании вместе с партнерами - авторитетными благотворителями и медицинскими учреждениями.

Спикеры:

  • президент авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Юрий Мирошников;
  • вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко;
  • главный врач Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины Владимир Жовнир;
  • куратор проекта "Исполни мечту" БФ "Ты не один" телеканала "1+1", Ольга Мазур;
  • лидер команды коммуникаций БФ "Таблеточки".

Локация: Пресс-центр информационного агентства "Украинские новости", Киев, ул. Эспланадная, 20, 1 этаж. ст. м. "Дворец спорта"

Аккредитация по электронному адресу: press.service@flyuia.com.
Архив
Новости
Завтра часть Украины накроют дожди, местами похолодает до +6 14:55
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Газета "Сегодня" считает нерентабельным выпуск украинского тиража в связи из-за вступления в действие закона о функционировании украинского языка 14:43
Европарламент обновил состав: реакция Украины 14:43
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
Открытие
Фото дня: В Киеве открылся скандальный мост из пластика за почти полмиллиарда 08:22
Супрун дала советы, как сберечь здоровье щитовидной железы 08:50
Лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны 06:00 Карта
больше новостей
Скандальный "мост Кличко" подорожал еще на 73 миллиона гривень 18:53
Лопнуло стекло на пешеходном мосту
Треснуло стекло: открытый накануне в Киеве пешеходный мост закрыли 17:43
Кабмину предлагают ликвидировать управление внутренней безопасности ГФС, - СМИ 09:23 Документ
Немецкая петиция с требованием признать Голодомор геноцидом украинцев собрала нужное количество подписей 10:40
Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро, - Зеленский 16:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok