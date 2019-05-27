29.05.19 16:00 Пресс-конференция авиакомпании МАУ

29 мая 2019 года, в 16:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция о расширении возможностей благотворительной инициативы авиакомпании МАУ "Под крылом" накануне Дня защиты детей.\r\n\r\nНачиная с 1 июня 2019 года МАУ и Panorama Club расширяют возможности благотворительной программы "Под крылом" и запускают единственный в Украине проект социальной инициативы в рамках программы лояльности авиакомпании вместе с партнерами - авторитетными благотворителями и медицинскими учреждениями.\r\nСпикеры:\r\n\r\nпрезидент авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" Юрий Мирошников;\r\nвице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко;\r\nглавный врач Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины Владимир Жовнир;\r\nкуратор проекта "Исполни мечту" БФ "Ты не один" телеканала "1+1", Ольга Мазур;\r\nлидер команды коммуникаций БФ "Таблеточки".\r\n\r\nЛокация: Пресс-центр информационного агентства "Украинские новости", Киев, ул. Эспланадная, 20, 1 этаж. ст. м. "Дворец спорта"\r\nАккредитация по электронному адресу: press.service@flyuia.com.