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  • 28.05.19 11:00 Пресс-конференция: "Усиление контроля за оборотом нефтепродуктов залог защиты интересов государства и потребителей"
27 мая 2019, понедельник, 09:28 20
Пресс-центр 2019-05-27T11:30:04+03:00
Українські Новини
28.05.19 11:00 Пресс-конференция: "Усиление контроля за оборотом нефтепродуктов залог защиты интересов государ

28.05.19 11:00 Пресс-конференция: "Усиление контроля за оборотом нефтепродуктов залог защиты интересов государства и потребителей"

28 мая 2019 года, 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Усиление контроля за оборотом нефтепродуктов залог защиты интересов государства и потребителей".

Спикеры:

  • Неля Привалова, президент Нефтегазовой ассоциации Украины;
  • Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95";
  • Представитель Государственной фискальной службы Украины (уточняется).

Аккредитация журналистов: (+38050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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