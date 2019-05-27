28.05.19 11:00 Пресс-конференция: "Усиление контроля за оборотом нефтепродуктов залог защиты интересов государства и потребителей"

28 мая 2019 года, 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Усиление контроля за оборотом нефтепродуктов залог защиты интересов государства и потребителей".\r\nСпикеры: \r\n\r\nНеля Привалова, президент Нефтегазовой ассоциации Украины;\r\nСергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95";\r\nПредставитель Государственной фискальной службы Украины (уточняется).\r\n\r\nАккредитация журналистов: (+38050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net\r\n Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж