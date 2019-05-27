В России уничтожили яблоки из Польши на 70 тыс. евро

На Псковской таможне (Россия) были задержаны девять фур в более сотней тонн яблок из Польши. Об этом сообщает Польское радио.

Так, сообщается, что цена яблок, подпадающих под российское эмбарго, составила 70 тысяч евро. Вся партия фруктов была уничтожена.

Как сообщает эстонский портал err.ee, фуры с яблоками въехали на территорию России из Беларуси. Обе страны создают Таможенный союз, поэтому нет пограничных проверок.

Россияне, которые давно жаловались на то, что белорусы перевозят в Россию товары, подпадающие под кремлевское эмбарго с 2015 года, все чаще используют мобильные таможенные бригады в разных частях страны.

Водители фур с яблоками подтвердили, что фрукты происходят из Польши. Яблоки утилизировали.

Как сообщали Українські Новини, эмбарго на поставку российских товаров в Украину продлено до 2020: полный список.

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