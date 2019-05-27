Новое деловое издание THE PAGE объявило о начале своей работы

Журналистский коллектив нового делового издания THE PAGE объявил об официальном начале своей работы. Материалы будут доступны с понедельника, 27 мая, по ссылке www.thepage.com.ua, говорится в сообщении редакции.

"Мы будем сообщать деловую и экономическую информацию читателям, которые привыкли жить в мире быстрого интернета и социальных сетей. Вы также найдете материалы, необходимые для успешной и счастливой жизни людей, которые хотят понимать, как экономика влияет на каждого из нас", - прокомментировал главный редактор THE PAGE Андрей Юхименко.

В сообщении отмечается, что ресурс создан журналистами с многолетним опытом, которые работали в ведущих изданиях в Украине и за рубежом. Главный редактор THE PAGE Андрей Юхименко до 2014 года был первым заместителем и руководителем "Делового блока" газеты "КоммерсантЪ" (Украина). Заместитель главного редактора Олег Гавриш работал специальным корреспондентом этой газеты, а до этого в газете "Ведомости".

Также репортажи и статьи на социально важные и злободневные темы для THE PAGE будет писать Маша Цуканова. Ранее она была главным редактором Украинской Vogue и "КоммерсантЪ" Weekend.