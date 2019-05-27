НАУ призывает не допустить полного погружения нефтегазового рынка в тень

Нефтегазовая Ассоциация Украины призывает Президента Украины, Верховную Раду Украины и Правительство Украины не допустить отсрочки внедрения реформы по усилению контроля за оборотом нефтепродуктов, которая должна стартовать с 1 июля 2019 года, сообщается на официальном портале организации.

Речь идет о введении лицензирования деятельности по производству, оптовой, розничной продаже и хранению нефтепродуктов, а также обязательного поэтапного установления уровнемеров и расходомеров на резервуары нефтебаз и АЗС. Как одни из инициаторов введения этих норм, мы уверены, что это приведет к резкому сокращению объемов теневого рынка топлива, увеличение налоговых поступлений и улучшения качества нефтепродуктов для потребителей.

НАУ категорически не поддерживает законопроект № 10212 от 09.04.2019, которым предусмотрена отсрочка введения всех новшеств на 1,5 года, а фактически отмены реформы. Это противоречит стремлению Украины к европейским стандартам и приведет к дальнейшему росту нелегального рынка.

"По мере приближения даты старта программы мы чувствуем усиление сопротивления прогрессивным преобразованиям, от которых выигрывают все - государство, добросовестный бизнес, потребители. Чтобы остановить реформы, соцсети и СМИ наполняются фейками и апокалиптическими прогнозами, которые не имеют ничего общего с реальностью", - заявила президент НАУ Неля Привалова.

В Ассоциации акцентировали внимание на вопросе выдачи лицензий на хранение нефтепродуктов фермерским хозяйствам и промышленным потребителям. Там подчеркнули, что Государственная налоговая служба не запрещает фермерам хранить топливо, а согласно закону, только проверяет документы и выдает лицензии, в том числе на хранение топлива.

"Если предприятие имеет все разрешительные документы на осуществление производства, торговли, хранения и реализации топлива, которые оно согласно действующему законодательству и так должно иметь, оно без труда получит лицензию", - уверены в НАУ.

В НАУ выразили удивление заявлениям некоторых авторов о провоцировании топливного кризиса в Украине вследствие неготовности владельцев промышленных нефтехранилищ получить лицензии и установить необходимое оборудование. Ведь эти изменения были приняты и опубликованы еще в конце 2018 года, поэтому никакой неожиданности или внезапности в этих нормах нет. Такие заявления в крупнейшей отраслевой Ассоциации связывают с просчетами и непрофессионализмом менеджмента отдельных предприятия, которые своевременно не обратили внимание, или сознательно проигнорировали изменения в законодательстве. Но времени еще достаточно, убеждают в НАУ. При этом НАУ уверяет, что введение лицензирования ни в коем случае не приведет к дефициту топлива в стране.

Еще одной категорией оппонентов являются представители нелегального рынка топлива, для которых указанные изменения означают конец прибыльной, но незаконной и опасной деятельности.

"Новые правила не являются украинским ноу-хау, это адаптированная европейская практика, которая многим не нравится. Но если страна хочет наполнять государственный бюджет, а потребители хотят забыть о фальсификате и взрывах на заправочных станциях - другого пути нет", - заявила Неля Привалова. Она напомнила, недавний взрыв сжиженного газа в Кропивницком, который возник в результате функционирования нелегальной АГЗС и фактически незаконного перевального пункта, что привело к гибели человека, уничтожению имущества и повреждению инфраструктуры.

НАУ в очередной раз напоминает, что в Украине с нарушениями работают, по меньшей мере, 1500 заправок. Объем реализации топлива через заправочные пункты, которые работают без разрешительных документов, в месяц составляет около 40 тыс. т. Теневой рынок, в частности в сегменте ДТ составляет 20%, а сжиженного газа - 30-50% в зависимости от региона. Потери государственного и местных бюджетов в 2018 году составили около 10 млрд. грн. Такая ситуация является ярким свидетельством наличия большой коррупции, которая и покрывает существование и развитие нелегальной торговли топливом.

Основными факторами такой критической ситуации стали длительное отсутствие системных мер по противодействию нелегальным АЗС со стороны органов власти и отсутствие контроля за соответствием фактического и документального оборота топлива. Ведущие компании рынка и отраслевые эксперты убеждены, что внедрение с 1 июля 2019 указанных мероприятий поможет в большой степени минимизировать вред¸ который нелегальный рынок наносит государству и потребителям.