В Киеве состоялся II футбольный турнир "Кубок Нескорених", организованный УАФ

В минувшие выходные в Киеве состоялись игры II футбольного турнира "Кубок Нескорених", который уже традиционно проводится Украинской ассоциацией футбола, ставшей правопреемницей ФФУ. Матчи соревнований, проводимых по инициативе уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО и Министерства обороны Украины, прошли на полях Учебно-тренировочного комплекса им.В.Банникова УАФ.

В состязаниях нынешнего года приняли участие пять команд из разных регионов страны, сформированных из ветеранов АТО, которые получили серьезные ранения, защищая наше государство на Востоке: ФК "Алые сердца" (Киев), ФК "Волынь YES" (Луцк), ФК "Черкасские козаки" (Черкассы), ФК "Полесская сечь" (Ровно), "Прекрасный город" (Тернополь).

Как отметил в комментарии Українським Новинам первый вице-президент Украинской ассоциацией футбола Вадим Костюченко, на протяжении длительного периода ФФУ-УАФ и защитников нашей родины связывают добрые товарищеские отношения. Известные спортсмены и тренеры, руководители Национальной футбольной ассоциации периодически выезжают к нашим военнослужащим и добровольцам в районы боевых действий. Знаменитые игроки Национальной сборной посещают раненых солдат и офицеров в госпиталях. Руководство УАФ определило одной из приоритетных своих задач развитие специальной программы для детей представителей силовых структур.

Следует отметить, что состав футболистов турнира "Кубок Нескорених" четко регламентирован. Участниками соревнований являются ветераны войны и действующие военнослужащие, служащие сектора безопасности и обороны Украины, а также добровольческих формирований, имеющих удостоверение участника боевых действий и получивших ранения, увечья, контузии или другие заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий в ООС/АТО, в ходе миротворческих операций с участием Украины.

"Мы не имеем права забывать о наших защитниках, которые ценой своего здоровья отстояли нашу Родину. И нынешний турнир лишь один из ряда подобных, которые мы проводим для того, чтоб поддержать тот же процесс реабилитации украинских бойцов. Уверен, что в дальнейшем его масштабы будут только разрастаться. Да и что говорить: эти матчи – еще один повод бывшим боевым побратимам еще один раз встретиться и пообщаться", - констатировал Вадим Костюченко.

Интересно, что во второй раз подряд трофей получила команда "Волынь YES", которая снова на год заберет его в Луцк.

"Это большая честь для нас, всей УАФ - помогать нашим ветеранам ССО-АТО, настоящим героям Украины, защитникам нашего государства. Поэтому Национальная ассоциация футбола Украины в очередной раз с большим удовольствием поддержала инициативу проведения "Кубок Нескорених" и помогает в организации соревнований", - отметил президент УАФ Андрей Павелко.

Руководители отечественной футбольной Ассоциации по итогам нынешних соревнований не только отметили победителей и призеров специальными кубками и медалями, но и приветствовали все команды. В частности, футбольные чиновники пригласили спортсменов-ветеранов на ближайшие домашние игры Национальной футбольной сборной в рамках отборочного турнира к евро-2020.