В Ровенской области начальник управления Госархстройинспекции попался на взятке в 0,4 млн гривен

Правоохранители задержали начальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Ровенской области по подозрению в получении 400 тыс. гривен взятки.\r\nОб этом говорится в сообщении Военной прокуратуры западного региона, передают Українськi Новини.\r\n"...Задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды от представителя частного предприятия начальником управления Госархстройинспекции в Ривненской области при посредничестве другого лица.\r\nВзятка в размере 400 тыс. гривен предназначалась за несоздание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства и непроведение проверок на объекте строительства. Указанные средства перечислены на расчетный счет "подконтрольного" злоумышленникам другого частного предприятия", - говорится в нем.\r\nВ настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту жительства фигурантов дела.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве депутат облсовета попался на взятке в $5 тыс.\r\nРанее на Киевщине зампрокурора попался на взятке.\r\n16 ноября 2018 года правоохранители задержали председателя управления Госархстройинспекции в Херсонской области по подозрению в получении 4,5 тыс. долларов взятки.\r\n