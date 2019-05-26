В Ровенской области начальник управления Госархстройинспекции попался на взятке в 0,4 млн гривен

Правоохранители задержали начальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Ровенской области по подозрению в получении 400 тыс. гривен взятки.

Об этом говорится в сообщении Военной прокуратуры западного региона, передают Українськi Новини.

"...Задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды от представителя частного предприятия начальником управления Госархстройинспекции в Ривненской области при посредничестве другого лица.

Взятка в размере 400 тыс. гривен предназначалась за несоздание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства и непроведение проверок на объекте строительства. Указанные средства перечислены на расчетный счет "подконтрольного" злоумышленникам другого частного предприятия", - говорится в нем.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту жительства фигурантов дела.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве депутат облсовета попался на взятке в $5 тыс.

Ранее на Киевщине зампрокурора попался на взятке.

16 ноября 2018 года правоохранители задержали председателя управления Госархстройинспекции в Херсонской области по подозрению в получении 4,5 тыс. долларов взятки.