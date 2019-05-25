МИД направил России ноту протеста из-за визита Володина в Крым

Министерство иностранных дел направило ноту протеста Министерству иностранных дел России в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в аннексированный Крым 24 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українські Новини.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации В. Володина во временно оккупированный Российской Федерацией Крым и город Севастополь… В связи с очередным международно-противоправным деянием российской стороны в МИД РФ отправлена нота протеста", - сказано в нем.

Согласно сообщению, Украина продолжает считать поездки российских чиновников во временно оккупированный Россией Крым и Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме этого, отмечается, что Россия продолжает нарушать нормы международного права, в том числе Устав Организации Объединенных Наций, резолюции Генеральной ассамблеи ООН, обязательства России по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия.

Как сообщали Українські Новини, в новый санкционный список от 19 марта 2019 года против 848 физических и 294 юридических лиц попал бывший замруководителя Администрации Путина Вячеслав Володин.