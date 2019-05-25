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25 мая 2019, суббота, 14:55 379
Верховная Рада и партии 2019-05-25T14:56:14+03:00
Українські Новини
Бойко призвал оппозицию объединяться

Бойко призвал оппозицию объединяться

Ради преодоления вызовов, стоящих перед Украиной, оппозиция должна объединиться. 

Об этом основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, народный депутат Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер" в пятницу, 24 мая, комментируя возможность объединения оппозиционных сил, сообщается на сайте Оппозиционной платформы – За життя.

"Мы готовы к объединению. Раскол в ОППОЗИЦИОННОМ БЛОКЕ, который произошел в ноябре прошлого года – не нами был инициирован, это была инициатива бизнес-крыла фракции. Тем не менее мы готовы к объединению, потому что сегодня, как никогда, избиратели требуют от нас объединения для решения ключевых для людей и страны проблем. И ради этого мы отбросим все амбиции и будем объединяться", — подчеркнул Юрий Бойко.

Больше новостей о: Юрий Бойко Оппозиционная платформа – За життя

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