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25 мая 2019, суббота, 14:27 33
Общество 2019-05-25T22:15:02+03:00
Українські Новини
Кличко во время утренней пробежки поздравил киевлян с Днем города

Кличко во время утренней пробежки поздравил киевлян с Днем города

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

В подарок ко Дню города киевляне получат новый пешеходный мост.

Об этом в своем Twitter сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Видео с приветствием киевлян председатель КГГА записал во время утренней пробежки.

"Идем сейчас по Аллее художников. Она становится действительно киевским Монмартром - много художников продают здесь свои работы. Вскоре мы открываем пешеходный мост, что может стать сообщением для того, чтобы туристы приходили на эту улицу", - пояснил мэр Киева.

Виталий Кличко также отметил, что недавно на Аллее художников прошла реконструкция - зона для прогулок была вымощена деревом, чтобы киевлянам и туристам было приятно ходить. А в День Киева состоится открытие пешеходного моста от Владимирской горки до парка "Крещатый", что сделает Аллею художников еще более привлекательной для туристического маршрута столицы.

Напомним, ко Дню Киева городская власть подготовила 26 различных спортивных, художественных и благотворительных событий, а изюминкой праздника станет концерт легендарной группы "Space" Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра и хора Национальной оперетты Украины. В программу также вошли два проекта - победители Общественного бюджета: Международный фестиваль детско-юношеского творчества "Солнечный каштанчик" и Фестиваль "Radio day free open air".

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