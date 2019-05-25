Правоохранительные органы заинтересовались нардепом от БПП из Кривого Рога

Деятельность депутата ВРУ от БПП Константина Усова, избранного по 33 одномандатному округу (Кривой Рог, Днепропетровская область) вызвала интерес правоохранительных органов, пишет Политека со ссылкой на Голос.

На протяжении пяти лет, через фирмы, подконтрольные Усову, из бюджета в оффшор было выведено около 30 млн гривень. Многомиллионные подряды от государственных структур получали компании-прокладки, конечным бенефициаром которых является нардеп от БПП: ООО "Андария Девелопмент Групп" (ЕГРПОУ 39288479), ООО "Акард" (ЕГРПОУ: 39993036), ООО "Аквитиния Пром" (ЕГРПОУ: 41587045) и другие. На данный момент по отдельным фактам уже открыто криминальное производство (Единый реестр досудебных расследований под номером №42019041690000003 от 18.01.2019 по статьям ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного Кодекса Украины).

На криворожских общественников и представителей СМИ, которые на протяжении каденции нардепа Усова пытались привлечь внимание к хищениям бюджетных средств, осуществляется физическое и моральное давление: зафиксированы многочисленные случаи избиений, поджогов автомобилей и домов, угрозы близким.

С именем этого нардепа от партии Порошенка связывают и попытки фальсификаций президентских выборов в Кривом Роге, а также самай грязная кампания по дискредитации Владимира Зеленского на его малой Родине.

Как сообщает Голос, штаб Усова занимался распространением фейковой местной “Домашней газеты”, запускал слухи, клеил листовки, раздавал комиксы и прочую “чернуху. Весь Кривой Рог был завешан самоклейками. После поражения Порошенко, Константин Усов был вынужден перекраситься и дистанциироваться от БПП.

Сейчас он снова попытается баллотироваться в Кривом Роге в депутаты ВР. Но захочет ли президент Зеленский, чтобы от его родного 95го квартала (это 33 округ), в его родном городе, в нардепы прошел Усов? – задется вопросом Голос.