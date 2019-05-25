В Киеве Lexus протаранил "Таврию" на Столичном шоссе и скрылся с места преступления

В субботу, 25 мая, в Киеве на Кольцевой дороге произошла авария с участием автомобилей "Таврия" и Lexus. Водитель иномарки "догнал" отечественный автомобиль, после чего тот влетел в отбойник. Мужчина за рулем Lexus скрылся с места происшествия.

ДТП произошло около 0:45. Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя "Таврии", он с пассажиром в салоне, двигался по Столичному шоссе в третьем ряду в сторону станции метро "Выдубичи". Примерно за 800 метров до "Выдубичей" в их машину сзади на полном ходу влетел автомобиль Lexus. Удар был такой силы, что "Таврию"развернуло на дороге и отбросило в отбойник. Водитель Lexus не стал дожидаться полицию и скрылся с места аварии. От удара у Lexus отлетела решетка радиатора и автомобильный номер "II 8888 ЕЕ".

К счастью, в результате аварии, ни водитель ни пассажир "Таврии" не пострадали, несмотря на серьезные повреждения, которые получил автомобиль. У машины смята практически вся задняя часть и разорвало бензобак вследствие чего горючее вылилось на дорогу. Водитель подчеркнул, что авто восстановлению скорее всего не подлежит.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.