Украинцы в Facebook просят Зеленского вернуть в Украину межконфессиональный мир

Для того, чтобы вернуть в Украину межконфессиональный мир, новому президенту страны Владимиру Зеленскому следует отменить антицерковные законы и не вмешиваться в дела Церкви.

Такое мнение выcказали пользователи Фейсбук, которые приняли участие в опросе Центра информации Украинской Православной Церкви на официальной странице отдела в соцсети.

Украинцам предложили высказать свое мнение о том, какими должны быть действия нового президента Владимира Зеленского, чтобы в Украине утвердился межконфессиональный мир. Свои ответы в комментариях разместили пользователи Фейсбук из разных регионов Украины, а также за-за рубежа.

Большинство участников опроса предлагают президенту Владимиру Зеленскому запустить механизм возвращения захваченных храмов УПЦ.

"Вернуть рейдерски захваченные православные храмы, обеспечить охрану во время проведения православных праздников. На законодательном уровне закрепить борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом против верующих Украины", - высказался Евгений Мишук.

Такого же мнения придерживается и Тамара Самоличенко: "Вернуть все захваченные храмы и прекратить насилие".

При этом Василий Маркович считает, что главное для нового президента Украины – "не вмешиваться в дела Церкви".

"Чтобы не трогали Церковь, мне этого будет достаточно", - высказалась Илона Шемшур.

Такое же мнение выразила и Руслана Малинова: "Церкви дать возможность заниматься своим делом, а у президента достаточно и своей работы".

Игорь Станишевский призывает нового президента "срочно прекратить влияние всей вертикали власти на Церковь", а "представителей уже посягнувших на святое наказать жесточайшим образом".

Многие считают необходимым, чтобы Владимир Зеленский привлек к уголовной ответственности причастных к незаконным захватам храмов.

"Требовать от правоохранительных органов привлечь к ответственности должностных лиц и "активистов", виновных в совершении преступлений на религиозной почве", - пишет Владимир Громов.

«Ввести уголовную ответственность за захват храмов! Ограничить роль политики в Церкви», - считает Виктория Духно.

"Публично осудить риторику относительно "единой канонической собственной Церкви", гарантировать невмешательство государства в церковные дела в будущем", - высказалась Ирина Минакова.

Также украинцы просят Владимира Зеленского "стать настоящим гарантом Конституции".

"Президент Украины Владимир Зеленский должен сам соблюдать Конституцию Украины и стать настоящим гарантом прав и свобод человека и гражданина", - написал Александр Лапшин.

Такого же мнения придерживается и Татьяна Донченко: "Не нарушать Конституцию страны, где написано, что Церковь отделена от государства".

Усилить уголовную ответственность за разжигание религиозной вражды предлагает новому президенту Украины Виктор Сопига.

"Усилить ответственность для тех, кто разжигает межконфессиональную рознь в информационном пространстве; призывает к захвату храмов, монастырей и других культовых сооружений; унижает достоинство духовенства и верующих; подает ложную информацию о деятельности Церкви или религиозной организации; способствует изменению названия, устава или регистрации религиозной общины путем обмана или подделки документов; препятствует осуществлению религиозных или культовых обрядов физически или психологически", - написал он.

Некоторые пользователи, принимавшие участие в опросе, межконфессиональный мир в Украине напрямую связывают с окончание войны на востоке страны.

"Межконфессиональный мир может быть установлен лишь после окончания военного противостояния на востоке Украины, - написал Иван Ковалец. - К сожалению, многим людям уже внушили, что Церковь в этом конфликте - "по ту сторону баррикад". Люди смогут избавиться от этих стереотипов только тогда, когда в стране наступит мир. Поэтому если Зеленский не сделает реальных шагов к достижению гражданского мира, ему будет трудно достичь и межконфессионального примирения".

Как сообщалось, новый Президент Украины Владимир Зеленский знает о ситуации, которая сложилась в религиозной сфере Украины.

Желающие могут ответить на вопрос "Что должен сделать Президент Владимир Зеленский, чтобы в Украине утвердился межконфессиональный мир?" на официальной странице Центра информации УПЦ в Фейсбук.

30 апреля в Феофании Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий обсудил с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины. 22 апреля Митрополит Онуфрий в приветственном письме поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.