Украинцы в Facebook просят Зеленского вернуть в Украину межконфессиональный мир

Для того, чтобы вернуть в Украину межконфессиональный мир, новому президенту страны Владимиру Зеленскому следует отменить антицерковные законы и не вмешиваться в дела Церкви.\r\nТакое мнение выcказали пользователи Фейсбук, которые приняли участие в опросе Центра информации Украинской Православной Церкви на официальной странице отдела в соцсети.\r\nУкраинцам предложили высказать свое мнение о том, какими должны быть действия нового президента Владимира Зеленского, чтобы в Украине утвердился межконфессиональный мир. Свои ответы в комментариях разместили пользователи Фейсбук из разных регионов Украины, а также за-за рубежа.\r\nБольшинство участников опроса предлагают президенту Владимиру Зеленскому запустить механизм возвращения захваченных храмов УПЦ.\r\n"Вернуть рейдерски захваченные православные храмы, обеспечить охрану во время проведения православных праздников. На законодательном уровне закрепить борьбу с религиозным экстремизмом и терроризмом против верующих Украины", - высказался Евгений Мишук.\r\nТакого же мнения придерживается и Тамара Самоличенко: "Вернуть все захваченные храмы и прекратить насилие".\r\nПри этом Василий Маркович считает, что главное для нового президента Украины – "не вмешиваться в дела Церкви".\r\n"Чтобы не трогали Церковь, мне этого будет достаточно", - высказалась Илона Шемшур.\r\nТакое же мнение выразила и Руслана Малинова: "Церкви дать возможность заниматься своим делом, а у президента достаточно и своей работы".\r\nИгорь Станишевский призывает нового президента "срочно прекратить влияние всей вертикали власти на Церковь", а "представителей уже посягнувших на святое наказать жесточайшим образом".\r\nМногие считают необходимым, чтобы Владимир Зеленский привлек к уголовной ответственности причастных к незаконным захватам храмов.\r\n"Требовать от правоохранительных органов привлечь к ответственности должностных лиц и "активистов", виновных в совершении преступлений на религиозной почве", - пишет Владимир Громов.\r\n«Ввести уголовную ответственность за захват храмов! Ограничить роль политики в Церкви», - считает Виктория Духно.\r\n"Публично осудить риторику относительно "единой канонической собственной Церкви", гарантировать невмешательство государства в церковные дела в будущем", - высказалась Ирина Минакова.\r\nТакже украинцы просят Владимира Зеленского "стать настоящим гарантом Конституции".\r\n"Президент Украины Владимир Зеленский должен сам соблюдать Конституцию Украины и стать настоящим гарантом прав и свобод человека и гражданина", - написал Александр Лапшин.\r\nТакого же мнения придерживается и Татьяна Донченко: "Не нарушать Конституцию страны, где написано, что Церковь отделена от государства".\r\nУсилить уголовную ответственность за разжигание религиозной вражды предлагает новому президенту Украины Виктор Сопига.\r\n"Усилить ответственность для тех, кто разжигает межконфессиональную рознь в информационном пространстве; призывает к захвату храмов, монастырей и других культовых сооружений; унижает достоинство духовенства и верующих; подает ложную информацию о деятельности Церкви или религиозной организации; способствует изменению названия, устава или регистрации религиозной общины путем обмана или подделки документов; препятствует осуществлению религиозных или культовых обрядов физически или психологически", - написал он.\r\nНекоторые пользователи, принимавшие участие в опросе, межконфессиональный мир в Украине напрямую связывают с окончание войны на востоке страны.\r\n"Межконфессиональный мир может быть установлен лишь после окончания военного противостояния на востоке Украины, - написал Иван Ковалец. - К сожалению, многим людям уже внушили, что Церковь в этом конфликте - "по ту сторону баррикад". Люди смогут избавиться от этих стереотипов только тогда, когда в стране наступит мир. Поэтому если Зеленский не сделает реальных шагов к достижению гражданского мира, ему будет трудно достичь и межконфессионального примирения".\r\nКак сообщалось, новый Президент Украины Владимир Зеленский знает о ситуации, которая сложилась в религиозной сфере Украины.\r\nЖелающие могут ответить на вопрос "Что должен сделать Президент Владимир Зеленский, чтобы в Украине утвердился межконфессиональный мир?" на официальной странице Центра информации УПЦ в Фейсбук.\r\n30 апреля в Феофании Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий обсудил с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины. 22 апреля Митрополит Онуфрий в приветственном письме поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.